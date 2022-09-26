Bir vahşet de Gaziantep’te yaşandı! Küçük kızın cesedi derin dondurucudan çıktı

İstanbul’da anne vahşetinin ardından dehşete düşüren bir haber de Gaziantep’ten geldi. Polislerin bir eve düzenlediği operasyonda derin dondurucu içerisinde çocuk cesedi bulundu. Yapılan incelemede çocuğun bedeninde darp izlerine de rastlandı. İşte vahşetin detayları…

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CESEDİ DERİN DONDURUCUDA ÇIKTI

Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.

Ceset, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, cesette darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Yaşanan vahşetle ilgili soruşturmanın sürdürdüğü belirtildi.

ANNESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Dün İstanbul Bağcılar’da da bir vahşet yaşanmıştı. Annesini hunharca öldüren A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. AA

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