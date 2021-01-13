Bir yanda varlık bir yanda yokluk

Yazan:
Alaturka Online
-

Türkiye, Samsun’da bir kadının çöpten topladığı havuçları çocuklarına verdiği görüntüleri konuşurken, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında da harcamalarına hız kesmeden devam edeceği ortaya çıktı.

Samsun’da çöpten havuç toplayıp çocuklarına veren kadının dramı Türkiye’yi ağlattı.

Belediyenin 2021’deki ilk projesi 9 milyon liralık Osmanlı hamamı, diğeri ise 15 milyon liralık hayvanat bahçesi olacak. Belediye, valilik, otel ve kongre merkezini de barındıran kamu kampüsü projesi için 7.5 milyon, Bandırma Plajı-Bayraktepe arasına yapılacak teleferik için de 13 milyon TL ödeyecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, projeler için kesenin ağzını açtı.

Belediye ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için ise sadece 4 milyon 730 bin TL harcayacak. İhtiyaç sahiplerine nakit, yakacak, gıda kolisi, giysinin yanı sıra  kırtasiye desteği sağlanacak. Bunlar için toplam 4 milyon 590 bin TL ayrılırken; barınacak yeri olmayanlar için 40 bin TL yardım yapılacak.

Hamam gün ışığı çatı fenerleri ile aydınlatılacak. Hamamın yanı sıra havuz ve masaj odaları da yer alacak.

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?