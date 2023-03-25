Bir yandan deprem, bir yanda yoksulluk…

Kentin 5 bölgesinin yanı sıra, depremin etkili olduğu İslahiye ve Nurdağı İlçesi’nde de iftar sofraları kurulduğunu açıklayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, geçtiğimiz yıl ramazanın ilk günlerinde 4 bin kişiye iftar yemeği ikram edildiğini, gelen talep üzerine bu sayının 5 bine yükseltildiğini hatırlattı.

20 BİN KİŞİYE GÖRE HAZIRLIK YAPTIK

Bu yıl 6 şubat depremi nedeniyle talebin arttığını belirten Aksoy, bu amaçla 20 bin kişiye iftar yemeği ikram edebilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

Aksoy, “15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Bosna Hersek Parkı, Karataş, Düztepe Çamlık Parkı ve Talat Özkarslı Spor Salonu önündeki çadırlarda ikramlarımızı sürdürüyoruz.

Ayrıca, Nurdağı ve İslahiye’de de kurduğumuz çadırlarla depremzedelerimize sıcak iftar yemeği veriyoruz” dedi.

4 SIRA YEMEK KUYRUĞU

Bu arada ücretsiz iftar yemeği almak isteyen vatandaşlar, Demokrasi Meydanı’nda kurulan çadırlarda yemeklerini yiyebilmek için oluşturulan 4 sıra kuyruğa girdi.

Vatandaşlara, et yemeği, pilav, ayran, su, meyveden oluşan menü ikram edildi. Nurdağı ve İslahiye’deki iftar çadırlarının yanında çocukların oyun oynayabileceği oyun grupları kuruldu.

Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin Ramazan sonuna kadar dar gelirli ailelere ulaştırılacak 200 bin gıda kolisinin dağıtımına başladığını da sözlerine ekledi.