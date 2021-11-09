Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Sanat, Yaşam, İnsan programının yeni bölümünde Aslı Öymen sizleri; Türklerin Almanya’ya işgücü göçünün 60.yılı vesilesiyle İBB ve Alman Başkonsolosluğu Goethe Enstitüsü’nün düzenlediği bir etkinliğe götürüyor. Aslı Öymen Taksim Sanat’daki Almanya’da yaşayan Türklerin yaşamını yansıtan fotoğraflardan oluşan sergide Ergun Çağatay ile buluşuyor, burayı sizler için geziyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir
Anasayfa Alaturka Online BİR YASTIKTA TAM 60 YIL! AL(A)MANYA’DA GÖÇMENLİKTEN KURTARCILIĞA BİR GÖÇÜN DÖNÜŞÜM HİKAYESİ!