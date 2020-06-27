Bir Yeryüzü Cenneti: “Hayal Adası” (Fantasy Island)

BİR YERYÜZÜ CENNETİ: ‘HAYAL ADASI’ (FANTASY ISLAND)

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, HAYAL ADASI adlı korku ve gerilim türündeki filmde yer alan felsefi ve ütopik yönünü çok yönlü araştırdı ve izlenimlerini Amerika’nın ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için yorumladı.

KABUS ADASINA DÖNÜŞEN HAYAL ADASI

Düşlerinizin gerçek olduğu hayallerinizin ötesinde bir adaya seyahat etmek ister miydiniz? ‘Fanstasy Island’ filmi işte tam da bunu vaat ediyor. Ancak sonradan hayal adası bir kabus adasına dönüşerek misafirlerini adaya hapis ediyor. Yönetmen koltuğunda ‘Jeff Wadlow’un oturduğu bilim kurgu ve korku türündeki filmin senaryosu ise; ‘Jillian Jacobs’, ‘Christopher Roach’ ve ‘Jeff Wadlow’a ait. Doğaüstü ve gizemli olayların gerçekleştiği filmde gerilim unsurları fazlasıyla mevcut. Bu anlamda ‘Fantasy Island’ korku ve gerilim hayranlarının beğeniyle izleyecekleri türde bir yapım. Elbette beklentiyi fazla yükseltmemek kaydıyla.

‘HAYAL ADASI’ KONUSU:

‘Fantasy Island’ filmi, tatil için adaya giden bir grup gencin başına gelen olağanüstü olayları konu alıyor. Adayı yöneten ‘Mr. Roarke’, misafirlerin arzuladıkları hayallerini gerçekliğe dönüştürmeyi vaat eder. Ancak gerçekleşen bu hayaller, zamanla içinden çıkılmaz bir kabus halini alacaktır.

Filmin oyuncuları arasında; ‘Michael Peña’, ‘Maggie Q’, ‘Lucy Hale’, ‘Austin Stowell’, ‘Jimmy O. Yang’, ‘Portia Doubleday’, ‘Ryan Hansen’, ‘Parisa Fitz-Henley’ ve ‘Michael Rooker’ yer alıyor.

ADA ÜTOPYASI

Ütopik ada kavramı, ‘Platon’un kayıp kıta ‘Atlantis’ efsanesini anlattığı ‘Timaios’ ve ‘Kritias’ diyaloglarından beri varlığını sürdürmekte ve üzerine yenileri eklenmektedir. Öyle ki bu türde, edebiyat ve sinema tarihinde sayısız eser verilmiştir. Ayrıca bu yapıtlarda da mükemmel ada ve kusursuz toplum düzeni örnekleri defalarca işlenmiştir. ‘Fantasy Island’ filminde, adaya ayak basan konuklar bir anda kendilerini düşler dünyasına bulur ve hayalini kurdukları hayatları yaşarlar. Aslında bu durum, ‘Thomas More’, ‘Francis Bacon’ ve ‘Tommaso Campanella’ gibi ütopya yazarlarının temellerini attığı o muazzam derecedeki mükemmel dünya temasına önemli bir atıf. Ancak film, kendisini bir noktadan sonra ütopyadan evrilip bir anda korku temasına bırakıyor ve gerilim unsurlarıyla birleşerek izleyiciyi içerisine çekiyor. Böylece hayaller adası, bir anda içinden çıkılamaz türde bir kabusa dönüşüyor.

DOĞAÜSTÜ VE GİZEMLİ OLAYLAR

Çekimleri Fiji adasında gerçekleşen filmde, tropik adanın göz alıcı güzelliği izleyiciyi içerisine çekiyor. Doğaüstü ve gizemli olayların iç içe geçtiği yapım, izleyiciyi sıkmadan çok güzel bir maceraya çıkarıyor. Korku ve gerilim türündeki fimlerden hoşlanıyorsanız ‘Fantasy Island’ a bir şans verin.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY