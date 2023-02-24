Bir yeşil alan daha beton yığını olacak! Metrekaresini 12 bin TL’den sattılar





Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Geriş Mahallesi’nde bulunan 15 bin 373 metrekarelik arazinin 181 milyon TL’ye Vilesas Gayrimenkul İnşaat Petrol Sanayi A.Ş.’ye satıldığının ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

Satış kararı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Geriş halkı, muhtar Hayrullah Kayacan ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri, deniz manzaralı ormanlık arazini satışına tepki gösterdi.

Arazi imar kayıtlarında fundalık görünmesine rağmen arazinin yüzde 80’nin ormanlık alan olduğunu ve arazide koruma altında bulunan andız ağaçlarının yer aldığını belirten Geriş Muhtarı Hayrullah Kayacan, şunları söyledi:

– Burası daha önce meraydı, sonra doğal sit alanı olarak ilan edildi, sonra da hazine arazisi olarak satışa çıkarıldı. Ne satıştan ne de satıştan önce haberimiz olmadı. Biz burayı halkımızın nefes alabilmesi için mesire yeri haline getirmiştik, çocuklar oynuyor piknik yapılıyordu.

Geriş Muhtarı Hayrullah Kayacan

DEVLET ZARARA UĞRATILDI

– Ayrıca bölgenin yüzde 80’i orman gördüğünüz gibi, fundalık filan değil. Ayrıca bu satışta devlet zarara da uğratılmış. Çünkü arsanın değeri 181 milyon TL.’nin çok çok üzerinde. Bodrum’u bu şekilde beton yığını haline getirdiler. Halkın nefes alacak yeri kalmadı.

İZİN VERİLMESİ TAM BİR KATLİAM

– Satış kararının iptali veya geri alınması, burasının halka ati olarak kalması için tüm hukuki yolları başlatacağız. Çünkü bu satışta hiçbir kamu yararı yok. Bunun satışına izin verilmesi tam bir katliam.

KOMİSYONCULAR TÜREDİ

MUÇEP Eşsözcüsü Mir Bahattin Demir ise yaptığı açıklamada birilerinin Milli Emlak Müdürlüğü’nü komisyonculuk yapmaya zorladığına işaret ederek, şunları ifade etti:

– Bodrum yarımadasında “Bulun Hazine arazisini, biz halledelim” diye yana yana arazi arayan komisyoncular türedi. Halkın ortak yaşam alanları, Özelleştirme Dairesi Başkanlığı tarafından anında satış ihalesi yapılarak, örneğin Yalıkavak’ta imar planları askıda olmasına rağmen satılan Hazine arazileri üzerinde hemen kısa sürede hafriyatta başlıyor ve dağları aşağıya indirerek beton imalata başlıyorlar.

TOPOGRAFYA DEĞİŞİYOR

– Kimse hiç bir şey yapamıyor. Satılan ve satışa çıkarılan Hazine arazileri bir değil, on değil, yüzlercesi bu şekilde satılıyor. Tepeler köstebek yuvası gibi. Topografya değişiyor. Yine alt yapı sorunu, yine çevresel sorunlar ve ekolojik katliam. Nerede duracakları belli değil. Bir karış ortak yaşam alanlarımız kalacak mı, nefes alabilecek miyiz? Karar acilen geri alınmalı, iptal edilmeli, kamunun malı kamuya kalmalı.