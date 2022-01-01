Bir zam da Osmangazi Köprüsü’ne geldi

Yeni yılda bir zam da Osmangazi Köprüsü’nden geçişlere geldi. Geçen yıl otomobil için alınan ücret 147.5 TL’den 184.5 TL’ye yükseldi. Bu da yüzde 25 zamma karşılık geliyor.

Yap işlet devret yöntemiyle yapılan projelerin vatandaşa doğrudan ve dolaylı maliyeti, hem döviz kurlarındaki hem de ABD enflasyonundaki artış nedeniyle katlanıyor.

Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarıyla yeni yıla giren Türkiye’ye bir kötü haber de Osmangazi Köprüsü’nden geldi.

Haziran 2016’da söz konusu köprü açıldığında fiyat 35 dolar artı KDV idi ve o dönemin 2,89 TL’lik dolar kuruyla tek aracın yaklaşık geçiş maliyeti 109 TL idi. Aradan geçen 5,5 yılda TL cinsi maliyet katlandı.

YÜZDE 25 ZAM GELDİ

2021 yılında Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 147,5 TL idi, yeni yılla bu rakam yüzde 25 arttı ve 184.5 TL oldu. Bu da yüzde 25 zamma karşılık geliyor.

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