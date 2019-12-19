Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 49. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 49. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı dizinin son bölümünde; 40 yıl boyunca aşkını kalbinde saklayan Fekeli, bu aşkı tam Hünkar dahil herkese haykırmışken, bambaşka hayatlar yaşadıkları zamanın Hünkar’ı ile karşılaşır. Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 49. son bölüm izleme linki…

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde; nikah masasına gitmek üzere iken Züleyha, Fekeli’ye kaderini değiştiren gerçek Hünkar’ı anlattı. Fekeli duyduklarının şokunu yaşarken, Hünkar da kendi yaptıklarını ilk kez bu kadar çıplak haliyle Züleyha’dan duymanın şokundadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 49. SON BÖLÜM İZLE

Tüm Adana, Fekeli ve Hünkar’ın evlilik haberiyle çalkalanırken, Demir’in ise annesine öfkesi soğuyacak gibi değil!

Yaman efsanesini artık içinde Hünkar olmadan sürdürmeye kararlı olan Demir, geri dönülmez adımlar atacaktır. Ancak Demir’in annesine olan öfkesi bile Züleyha’nın yaptıklarını anlamasına yetmez! Züleyha’nın yaptıklarını öğrendiğinde bir kriz daha çıkacaktır.

Bir yandan Yılmaz’dan vazgeçmek istemeyen, bir yandan da yaptıklarını bir türlü hazmedemeyen Müjgan, küçük konaktaki hayatıyla birlikte savaşın içinde yer almaya başlar. Behice’nin verdiği akıl ile artık gözünü Züleyha’dan ayırmayacaktır.

Çetin’le evlenmesinin doğru olmayacağına inancı süren Gülten, Rüstem’le buluşup bir an önce evlenmek için hazırlıklara başlar. Tüm bu olan biten Çetin’i daha çok çileden çıkaracaktır.

Şermin, Behice ile ittifak yaparak Yamanları bitirme hayallerine devam eder. Hatip’le de gizli gizli görüşürler. Behice bu durumu fark etse de sesini çıkarmayacaktır. Hatip’in Adana cemiyet ve ticaret hayatı içinde elde edeceği bir başarı ise herkesi çok şaşırtacaktır. Üstelik bu başarı, Demir ve Yılmaz arasındaki savaşı da bambaşka bir cepheye taşıyacaktır.