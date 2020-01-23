Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 52. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 52. bölümü bu akşam yayınlandı. Dizi takipçileri ise yeni bölüm fragmanını şimdiden merak etmeye başladı. Dizinin son bölümünde, bahçenin arka tarafında ahırlarda yangın olduğu haberi ile Adnan’ın ortada olmadığı ve ahırlara girdiği haberi aynı anda duyuldu! Züleyha’nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır. Peki Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm yayınlandı mı? İşte son bölüm izleme ekranı ve diziden son haberler…

ATV ekranlarının beğenilerek takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 52. bölümü yayınlandı. Yamanlar, alevlerle boğuşurken, Müjgan da oğlunun yaşam savaşında yanından bir an bile ayrılmadan hastanede beklemektedir. Doğuma girdiği andan itibaren Yılmaz ile konuşmayı reddeden Müjgan, onu telefonla arar. Ancak ağlamaktan konuşamaz. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 53. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 52. BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜM ÖZETİ

“Gözümün içine baka baka hala onu seviyor, dayanamıyorum!”

KONAKTA BEBEK SEVİNCİ, EVLAT ACISINA MI DÖNÜŞECEK?

Leyla Bebek’e hoş geldin diyenlerle adeta dolup taşan konak, aynı anda yangın ve Adnan sesleriyle doldu! Bahçenin arka tarafında ahırlarda yangın olduğu haberi ile Adnan’ın ortada olmadığı ve ahırlara girdiği haberi aynı anda duyuldu! Züleyha’nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır. Elden ele taşınan kovalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir yandan da itfaiye beklenmektedir.

MÜJGAN, YILMAZ’I NEDEN ARADI?

Yamanlar, alevlerle boğuşurken, Müjgan da oğlunun yaşam savaşında yanından bir an bile ayrılmadan hastanede beklemektedir. Doğuma girdiği andan itibaren Yılmaz ile konuşmayı reddeden Müjgan, onu telefonla arar. Ancak ağlamaktan konuşamaz. Yılmaz ve Fekeli, can havliyle hastaneye gelirler.

HÜNKAR HANIM VE SANİYE YİNE GAFFUR’UN PEŞİNDE!

Gaffur, çiftlikte iş yapar gibi görünüp, geceleri de Hatip Ağa’ya borcunu ödemeye devam eder. Ancak davranışlarındaki tuhaflıklar o kadar artacaktır ki, önce Saniye peşine düşer. Ardından da Hünkar Hanım bir kez daha ayağını denk alması için Gaffur’u uyarır.

YILMAZ VE DEMİR SAVAŞI YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Depolarına yığdığı bakliyata bir çözüm bulmaya çalışan Demir, bir yandan da yeni yatırımlar yaparak büyümenin peşindedir. Önemli bir toplantısına başlamak üzereyken masaya gelen Yılmaz’dan duydukları ile dili tutulur! Yılmaz adeta savaş baltasını topraktan çıkarmıştır! Demir de Hünkar da gafil avlanmışlardır! Adnan alevlerin arasından kurtulabilecek mi? Müjgan ve Yılmaz bebeklerini kucaklarına alabilecek mi? Yılmaz, Demir’in kanını donduracak ne dedi?