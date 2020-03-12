Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Bir Zamanlar Çukurova 59. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 59. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir’in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha’yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur. İşte Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ATV’nin sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova’nın 59. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde; Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır. Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır! Tüm bu yaşananlar Züleyha’ya en sonunda çaresizce ölümü seçtirecektir. İşte Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM FRAGMANI



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 59. SON BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 59. BÖLÜM ÖZETİ

“Artık kimseyi mahvedemeyeceksin!”

Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir’in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha’yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur. Hünkar yine araya girmeye kalkar ama Demir’i kimse durduramaz.

Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır. Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır! Tüm bu yaşananlar Züleyha’ya en sonunda çaresizce ölümü seçtirecektir. Züleyha eline silah alıp, hayatını elinden alanların karşısına geçecek, kendi hayatında da vazgeçip, Adana’nın ortasında üzerine benzin dökecektir!

Fekeli ve Hünkar bu kez de Züleyha için işbirliği yapmaya çalışacaktır. Yılmaz ise bir yandan Züleyha’ya el uzatabilmenin peşindedir bir yandan da Müjgan ve oğlunu bulması gerekmektedir. Müjgan, oğlunu, bavulunu ve pasaportunu alıp Amerika’ya gitmiştir. Tam da barış sağlandı darken, Demir Züleyha’dan, Yılmaz Müjgan’dan vazgeçmiştir! Çukurova’da şimdi aşkın her hali, yerini intikam dolu bir savaşa bırakmaktadır…