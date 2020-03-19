Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 60. son bölüm izle…

Bir Zamanlar Çukurova’nın 60. son bölümünde kendisine yapılanlara ve en çok da evlatlarından ayrılmaya daha fazla dayanamayan Züleyha, Fekeli’nin silahını kapar ve soluğu konakta alır. Peki Bir Zamanlar Çukurova’da 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova’da 60. son bölüm yayınlandı. Son bölümde Demir, Züleyha’nın silahından çıkan kurşunlarla yere yığılır! Demir ameliyathaneye giderken, Züleyha da ellerinden kelepçe ile jandarmaların arasında cezaevine gönderilir. Yıllar önce çiftlikten jandarma eşliğinde Yılmaz götürülmüştü. Bu kez Yılmaz, gider aracın arkasından koşar, Adeta tarih tekerrür etmektedir. Peki 61. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova’nın 61. bölüm fragmanı henüz gelmedi, fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilir olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM

ZÜLEYHA VE HÜNKAR İLK KEZ AYNI NOKTADA

Züleyha, evlatlarından ayrı kalmanın acısıyla haykırarak konağı terk ederken, Hünkar da evlat acısıyla gözyaşları içinde hastaneye koşacaktır. Hünkar’ı evlat sınavında hiç yalnız bırakmayan ise tesadüfen orada bulunan Fekeli olacaktır. Demir’in yaşam mücadelesi devam ederken, Hünkar hiç beklenmeyen bir dostluk eliyle Züleyha’yı ziyarete de gider. Bir yandan Yılmaz, bir yandan Hünkar ve onlardan tüm hikayeyi dinleyen Savcı Jülide, Züleyha’yı kurtarmak için uğraşırlar ama içerde de zor bir hayat vardır. Züleyha, sessiz kalmak istese de hayat onu, içerde de zorlu bir mücadeleye sokacaktır. Züleyha’nın ise artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır.