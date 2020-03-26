Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 61. son bölüm izle…

Bir Zamanlar Çukurova 61. son bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Hünkar, yaptıklarından bin pişmandır! Demir mahkemede Züleyha’yı kurtarsın diye binbir dil dökecektir. Demir, son ana kadar hareket etmez ama son anda salona gelecektir. Peki Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde; Nefesler tutulmuş mahkemeden gelecek haber beklenirken, konakta da çocuklar eğlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak özellikle Adnan, annesini çok özlemiştir. Hane halkı seferber olsa da, küçük çocuk annesini bulmak için en sonunda kendi başına çare arayacaktır. İşte Bir Zamanlar Çukurova yenibölüm fragmanına ve son bölüme dair detaylar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 62. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova’nın 62. bölüm fragmanı henüz gelmedi, fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilir olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM

SON BÖLÜM ÖZETİ

Hünkar, yaptıklarından bin pişmandır! Demir mahkemede Züleyha’yı kurtarsın diye binbir dil dökecektir. Demir, son ana kadar hareket etmez ama son anda salona gelecektir. Hünkar, Fekeli, Yılmaz, tüm konak ahalisi ve hatta Savcı Jülide nefesini tutarak Demir’in ifadesini bekler. Demir, hakime Züleyha’ya ne kadar büyük bir aşk beslediğini anlatacaktır. Ancak anlattıkça salondaki havaya da onun duygularına da yaşanan onca yılın tüm olaylarının ağırlığı dolacaktır. Mahkeme salonu, dava konusunu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecek bir olaya daha şahitlik edecektir!

KÜÇÜK ADNAN, ANNESİNİ ARIYOR!

Nefesler tutulmuş mahkemeden gelecek haber beklenirken, konakta da çocuklar eğlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak özellikle Adnan, annesini çok özlemiştir. Hane halkı seferber olsa da, küçük çocuk annesini bulmak için en sonunda kendi başına çare arayacaktır!

MÜJGAN YAŞAYACAK MI?

Yılmaz, Züleyha’nın mahkemesindeyken, oğlunu halası Behice ile birlikte çiftlikteki küçük konağa, kendi evlerine yollayan Müjgan, yaptıklarının vicdan azabı ile aldığı kararı uygulayacaktır. Müjgan, oğluna ve Yılmaz’a bir mektup bırakarak bileklerini keserek, hayatına son vermek isteyecektir.

YILMAZ’IN HAYATINI ALT ÜST EDEN İKİ AYRI MEKTUP!

Yılmaz, Züleyha’yı kurtarmak için adeta mahkeme ile cezaevi arasında mekik dokumaya başlayacaktır. O mahkeme salonunda yine hepsinin hayatını alt üst edecek gelişmeler yaşanırken, Müjgan da yine herkesi alt üst edecek bir şey yapacaktır. Yılmaz, henüz bilmese de Müjgan ona ve oğluna bir mektup bırakarak yaşamına son vermeye kararlıdır. Ancak Yılmaz’ın alacağı tek mektup Müjgan’dan gelen olamayacaktır, Yılmaz’ın kalbini derinden yaralayan bir mektup daha vardır.