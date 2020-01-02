Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Diziseverler merak ediyor: Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ATV yayın akışı…