HaberlerGündemTürkiye Bir zamanlar Türkiye Yazan: Alaturka Online - 30 Temmuz 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver İSTANBUL 1927GALATA KÖPRÜSÜ’NÜN ÜZERİGalata Köprüsü’ne Mustafa Kemal Atatürk için kurulmuş zafer takı. Üzerinde “Büyük Gazi safa geldin” yazıyor. İSTANBUL 1927GALATASARAY MEYDANIBu fotoğraf Galatasaray Meydanı’ndan Meşrutiyet Caddesi’ne dönen köşede çekilmiş. Yılı tahminen 1927. İSTANBUL 1928EMİNÖNÜ O ZAMAN DA KALABALIKYeni Cami önünde deklanşöre basan M. Owen Wiliams. Eminönü o zaman da kentin en kalabalık yerlerinden. İSTANBUL 1928YELKENLİLER İSTANBUL’UN SİMGESİYDİO dönem yelkenliler İstanbul’un yükünü çekiyordu. Karaköy’den görünen tarihi yarımada manzarası da böyleydi. İSTANBUL 1930BOĞAZ KIYILARI BALIKÇILARINDIBugün kafelerle, restoranlarla dolu olan Bebek sahili… İstanbul’un balıkçıları için en bereketli yerlerden biriydi. İSTANBUL 1937METROBÜS DEĞİL VAPUR KUYRUĞUİki yaka arasında ulaşım sadece vapurlarla sağlanıyor. Birçok yere vapur var. Fotoğrafı çeken Bernard F.Rogers. ANKARA 1927GENÇ TÜRKİYE’NİN BAŞKENTİİstiklal Savaşı’nın kalbi, genç cumhuriyetin başkenti… Görünümü kasabadan farksız olan kentin nüfusu 100 bin. ANKARA 1928ANKARA’NIN DÖNÜŞÜM YILLARICumhuriyetle birlikte Ankara’da büyük bir dönüşüm başladı. Fotoğrafın Ulus çevresinde çekildiği tahmin ediliyor. İZMİR 1921BÜYÜK YANGINDAN ÖNCEİzmir Limanı’na yük taşıyan develer. Fotoğraf, 1922’deki büyük yangında tahrip olan Pasaport’ta çekilmiş. ADANA 1924PAZAR YERİ KARMAŞASIAdana’nın merkezinde kurulan bir pazar… Tarihi net değil ancak 1921-1924 arasında çekildiği tahmin ediliyor. ZONGULDAK 1951KARA ELMAS KADERİNİ DEĞİŞTİRDİFotoğrafçının kimliği bilinmiyor. Bugünkü Gazipaşa Caddesi. Limana kömür taşıyan tren rayları göze çarpıyor. ANTAKYA 1938TARİHİ ÇARŞI HÂLÂ YAŞIYORTürkiye’nin en renkli ve dokusunu koruyan kentlerinden Hatay… Antakya’daki tarihi çarşı yıllara direniyor.