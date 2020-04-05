Bırakın bu siyaseti

İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi personeli konaklama sıkıntısı yaşıyor.

Büyük risk altında çalışan sağlıkçılar, corona virüsüne yakalanıp ailelerine bulaştırmaktan endişe ediyor. Sağlıkçıların konaklama ihtiyacının karşılanması için, mülkiyeti İzmir Valiliği’ne ait olan Balçova Termal Oteli gündeme geldi.

Fakat üniversite hastanesine yürüme mesafesinde olan 408 yataklı otelin sağlık personeline tahsis edilmesi için yapılan çağrılar sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti ve Balçova’da, üniversite hastanesi personelinin konaklayabileceği bir yurt binası kiraladı. Ancak üniversite rektörlüğü, belediyenin sunduğu bu hizmeti geri çevirdi.

REKTÖR REDDETTİ

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar Göksel, peşi sıra yazılı açıklamalar yaparak konaklama ihtiyacı bulunmadığını öne sürdü ve belediyeden böyle bir talepte bulunmadıklarını söyledi.

AKP eski İzmir Milletvekili olan Göksel, “Hastane başhekimliğimizce, çalışanlarımıza yönelik her türlü olanak koordineli şekilde sağlanmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin sunumuna ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına ilişkin herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere başka hiçbir kurumdan da konaklama talebimiz olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Göksel, aynı eksende bir yazılı açıklama daha yaparak, başta üniversiteye ait olan Otel Dokuz Eylül olmak üzere, sağlık personeline tahsis edilen konaklama tesislerini açıkladı.

DEÜ HASTANESİ’NDEKİ COVİD-19 DURUMU

5. Pandemi servisinin açıldığı hastanede Covid-19’dan yatan hasta sayısı 60, yoğun bakımdaki hasta sayısı 12, taburcu edilen hasta sayısı ise 104. Hastanede tedavi gören 4 kişinin ise Covid-19’dan hayatını kaybettiği öğrenildi.

Başhekimliğin yazısı rektörü doğrulamadı

Rektör Göksel’in açıklamalarına rağmen hastanede yatan Covid-19 hastalarının bakım ve tedavisinde vazife yapan birçok sağlıkçının konaklama gereksinimi karşılanamadı.

Dahiliye ve cerrahi kliniklerinde görevli asistanların hiçbirine konaklama yeri tahsis edilmedi. Nitekim, başhekimliğin hastane personeline gönderdiği bilgilendirme yazısı, konaklama sorunu yaşandığını gözler önüne serdi.

Soyer: Bu nasıl kibirdir?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sağlık personeline yurt tahsis edilmesini geri çevirmesini üzüntü ile karşıladığını söyledi.

Soyer şöyle konuştu: “Rektörlüğün ‘sizden böyle talepte bulunmadık’ cevabını vermesi çok üzücü. Bu nasıl bir kibirdir, anlamış değilim.

Geçmişte yaşanan kutuplaştırmalar, siyasi ayrıştırmalar bir araç olarak kullanılıyor. Bu çok üzücü…

Salgın siyasi bir ayrışma ve kimlik farklılığı tanımıyor. Hepimiz salgın karşısında eşitiz. Anlamalıyız ki, birbirimizle dayanışma içine girmeden tahribatı azaltamayacağız.”