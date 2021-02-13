Birbirlerini “gönül gözü” ile görüyorlar

DÜZCE (AA) – ÖMER ÜRER – Düzce'de birbirlerini "gönül gözüyle" severek hayatlarını birleştiren ve sağlıklı doğan oğullarıyla mutlu bir yaşam süren görme engelli Cevat ve Özlem Erdoğan çifti, sevgileriyle çevresindekilere örnek oluyor.

Annesinin hamileliği sırasında yapılan yanlış tedavi sonucu görme engelli olan 44 yaşındaki Cevat Erdoğan, babasının bakkal dükkanına gelen maliyecilerden etkilendiği için memur olmaya karar verdi.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra sınava girerek memurluğu kazanan Erdoğan, Düzce Defterdarlığında Gelir Uzmanı olarak göreve başladı.

Yakınları tarafından İl Sağlık Müdürlüğünde Sosyal Çalışma Uzmanı olarak çalışan kendisi gibi doğuştan görme engelli eşiyle tanıştırılan Erdoğan, hiç görmediği ama çok sevdiği Özlem Erdoğan (45) ile 10 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Eşiyle el ele tutuşup baston yardımıyla 2 kilometre yol yürüyerek Düzce Valiliği kampüsündeki iş yerlerine giden çift, sevgileri ve birbirlerine olan bağlılıklarıyla çevresindekilere örnek oluyor.

Mutlu giden evliliklerini 3 yaşındaki çocuklarıyla pekiştiren çiftin en büyük yardımcısı ise sağlıklı dünyaya gelen oğulları Alperen. Görme engelli anne ve babasının "gören gözü" ve neşesi olan minik Alperen, ailesine küçük de olsa destek veriyor.

– "Hüzünlerimiz ve sevinçlerimiz aynı"

Cevat Erdoğan, AA muhabirine, çocukluk hayali olan mesleği yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Eşiyle yakınları aracılığıyla tanıştığını dile getiren Erdoğan, "Eşimle birbirimizi etkileyen şeyler, ses tonlarımız. Birbirimizle konuştuk anlaştık. Birbirimizin içini anladık. Her şeyden önemlisi kader birliği var. Sorunlarımız, sıkıntılarımız, hüzünlerimiz ve sevinçlerimiz aynı. Birbirimizden hiç sıkılmıyoruz, sürekli beraberiz. Allah, bir ömür boyu birlikte yaşamayı nasip etsin. Bir çocuğumuz var ve çok mutluyuz. Çocuğumuz küçük yardımlarda bulunuyor, yani bize 'göz' oluyor." ifadesini kullandı.

– "Gözüm yoktur ama elim ayağım, aklım fikrim var"

Özlem Erdoğan da akraba evliliği sonucu görme engelli olduğunu, parlak ışıklar dışında hiçbir şey göremediğini anlattı.

Yaklaşık 25 yaşına kadar hiç okumadığını, meslek sahibi olmayı hayal ettiği için eğitimini tamamlayıp üniversite bitirdiğini aktaran Erdoğan, "Çok şükür Rabb'imin nasip ettiğine ulaştık. Engellileri dışlamayın, istersek yapamayacağımız bir şey yok. Gözüm yoktur ama elim ayağım, aklım fikrim var." dedi.

– "Sevgi gözle görülmez, yürektedir"

Eşini çok sevdiğini dile getiren Erdoğan, "Sevgi gözle görülmüş olsaydı, şu an eşimi sevmezdim çünkü göremiyorum. Onu çok seviyorum. Sevgi, yürekte ve gürül gürül akan bir su gibidir. Sevgi gözle görülmez, yürektedir. Yürekten hissedilen bir duygudur. Tavsiyem hiç saklamayın. İçten geldiği gibi yüreğinizi doldurarak sevdiğinizi söyleyin. Tüm insanları sevmeye davet ediyorum. Sevgi içinizde dolu dolu olsun." şeklinde konuştu.