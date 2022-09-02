Bircan’ı 21 yerinden bıçaklayıp, boğarak öldüren eşinin cezası belli oldu

Bursa’da ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan’ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 21 yerinden bıçaklayıp, başörtüsüyle boğarak öldüren Atalay Doğan’ın (30) yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, “Olayı benim açımdan da değerlendirerek karar verin diyen” sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay, 17 Haziran 2021de İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Atalay Doğan, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan’ın temizlik görevlisi olarak çalıştığı Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne gitti.

Burada çıkan kavgada Atalay Doğan, yanında getirdiği bıçağı Bircan Doğan’a defalarca sapladı, ardından da başörtüsüyle boğdu. Eşinin başında dakikalarca bekleyen ve polis ekiplerini görünce pencereden atlayarak intihar etmek isteyen Atalay Doğan, ekiplerce son anda engellendi.

Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Bircan Doğan hayatını kaybetti. Bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Doğan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

“EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM”

“Öldürmek için gittim. Kendimi de öldürmediğim için çok pişmanım” diyerek ifade veren Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnegöl 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Atalay Doğan, mahkemede ise “Bircan’la uzun bir süredir tartışıyorduk. Ailesel problemlerimiz mevcuttu. Eşimin beni aldattığını düşünüyordum” diyerek, hastane ve savcılıktaki ifadelerinin aksine eşini öldürmek amacıyla okula gitmediğini söyledi.

Karar duruşmasında son sözü sorulan Doğan, “Olayı benim açımdan da değerlendirerek karar verin” dedi. Mahkeme heyeti, indirim uygulamayarak Doğan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

BU KARAR EMSAL TEŞKİL ETMELİ

Duruşmanın ardından açıklama yapan Bircan Doğanın ailesinin avukatı Mehmet Yılmaz, “Yaklaşık 1 yıldır devam eden yargılama süreci mahkemenin hükmünü açıklamasıyla sona erdi. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırıldı. Herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Verilen bu kararla en başta Bircan Doğanın ruhunun huzura erdiğini düşünüyoruz. Adalete olan inancımız daha da arttı. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin sona ermesi için bu kararın emsal teşkil etmesini talep ediyoruz.”

Bircan Doğanın annesi Emine Günay, “Ben adalete güveniyordum her zaman. Adalet yerini buldu. Benim ateşim sönmez ama adalet yerini buldu” ifadelerini kullanırken, baba İlhan Günay, “Adalet yerini buldu, adalete teşekkür ederim” dedi.

Öldürülen Bircan Doğanın ablası Gülcan Taşkaya ise “Adalet yerini buldu ama benim sadece hissettiğim koca bir boşluk. Benim ateşime bir damla su değmedi” diye konuştu. (DHA)

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