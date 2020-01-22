Birce Akalay yeni dizisindeki rolüyle ilgili soruları yanıtladı

İlk bölümüyle beğeni kazanan ve dikkatleri üzerine çeken Babil dizisini ekip arkadaşlarıyla birlikte izleyen güzel oyuncu çıkışta kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı. Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerle paylaşan Akalay, çıkışta verdiği cevaplarla dikkat çekti.

DİZİDEKİ ROLÜNÜ SORDULAR…

Birce Akalay muhabirler tarafından kendisine yöneltilen “Siz dizide Süleyman’ın sevgilisini oynuyorsunuz öyle değil mi?” sorusuna ‘Hayır metresini oynuyorum’ yanıtını verdi. Bu dobra yanıt karşısında şaşıran muhabirler, Akalay’ın rolünü bildiklerini ancak soruyu yumuşatarak sormak istediklerini belirtmeleri üzerine Birce Akalay son derece haklı bir tepki vererek yanıtında ısrar etti ve sözlerini “Niye canım, böyle bir şeye ne gerek var ne münasebet, karakterim o benim” şeklinde sürdürdü.