Birçok şehir için sağanak uyarısı: Günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Anadolu’nun birçok şehrinde sağanak yağmur görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken Güneydoğu Anadolu’da 40 dereceyi aşacak.

Sozcu.com.tr

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre sağanak yağış Anadolu’nun büyük kısmında etkisini gösterecek. Yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek fakat hava sıcaklıklarında çok büyük bir değişiklik yaşanmayacak. İstanbul’un yağışlardan etkilenmeyeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

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