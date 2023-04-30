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30 Nisan 2023
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Birçok şehre uyarı: Sağanak yağış vuracak

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Yağışlı hava Türkiye’de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurdun tamamında etkili olan sağanak yağışlar ülkenin doğu kesimlerine doğru kaydı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre deprem bölgesi de dahil, birçok bölgede sağanak yağış bugün ve yarın kuvvetli şekilde sürecek.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’ nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Bayburt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin’in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Alaturka Online
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