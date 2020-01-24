Birevim Elazığspor tesislerin kullanımını depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açtı

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olarak tespit edilen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası Birevim Elazığspor da sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı. Kulüp tesislerinin depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açıldığını duyuran Elazığspor, önemli uyarılarda da bulundu. Buna göre tesis binalarının içleri oluşması mümkün hasarlar nedeniyle kullanıma kapalı olacak ancak vatandaşlar tesis arazisini, tesisteki araçları ve çadırları kullanabilecekler. İşte o açıklama:

“Önemli Duyuru

Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk’ün talimatıyla tesis arazimiz tamamıyla vatandaşlarımıza açılmıştır.

Vatandaşlarımız tesis arazimizde araçları ve çadırları içerisinde konaklama yapabilirler. Tesis binamız içerisinde oluşması mümkün hasarlardan dolayı bina içerisinde konaklama yapılması kesinlikle yasaktır.

Bizim için en önemli olan husus insan hayatıdır. Tesis bahçemiz, arazimiz ve açık alanlarımız Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk’ün talimatıyla vatandaşlarımızın emrindedir.”

Bilindiği üzere Türkiye Jokey Kulübü de deprem sonrası bir açıklama yayınlamış ve Elazığ Hipodromu’nu vatandaşların kullanımına açmıştı.