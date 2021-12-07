Birleşik Arap Emirlikleri kimseye duyurmadan Türkiye’ye gelip masaya oturmuş

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’e konuşan Türk yetkililer son dönemde ilişkilerin normalleştiği Türkiye – Birleşik Arap Emirlikleri hattında sıcak bir gelişme yaşandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Bloomberg’e konuşan ve ismini açıklamak istemeyen Türk kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir heyetin Ankara’da olduğunu ve Türk savunma sanayi kuruluşlarıyla görüştüğünü öne sürdü.

İsmini açıklamayan yetkililer BAE’nin fiili lideri Şeyh Muhammed bin Zayid El-Nahyan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden iki hafta sonra bu görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen BAE lideri, Türkiye’ye yatırım konusunda anlaşma sağlamıştı.

DRONE ÜRETİCİLERİYLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Bloomberg’e konuşan kaynaklar BAE heyetinin Pazartesi günü Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan gibi Ankara merkezli savunma şirketleriyle görüştüğünü aktardı. Heyetin ayrıca Türk drone üreticilerinin temsilcileriyle de görüştüğü öne sürüldü. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı da Bloomberg’in sorularını yanıtsız bıraktı.

Geçen ay Türkiye’ye gelen BAE fiili lideri enerji, petrokimya, teknoloji, altyapı, gıda ve tarım gibi farklı alanlarda yatırımı masaya yatırmıştı.

Bloomberg, Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan İsmail Demir’in Pazar günü bir grup gazeteciyle görüştüğünü ve ihracatın gündemde olduğunu söylediğini hatırlattı. Son dönemde bölgesel çekişmelere ara veren Birleşik Arap Emirlikleri başta Türkiye olmak üzere birçok ülke ile ilişkilerini yumuşatma kararı almıştı.

İlginizi Çekebilir Orta Doğu’da barış rüzgarları: BAE’den arka arkaya kritik hamleler

İlginizi Çekebilir Katar’da sürpriz görüşme suya düştü: Erdoğan, Selman’la görüşme planları yapmış İlginizi Çekebilir Bloomberg 5 maddede Erdoğan’ın ekonomi planını yazdı