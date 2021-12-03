Birleşik Arap Emirlikleri’nden 19 milyar dolarlık savaş uçağı hamlesi

Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa’dan 19 milyar dolarlık savaş uçağı ve helikopter almak için harekete geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Katar ve Suudi Arabistan’ı da ziyaret edeceği iki günlük Körfez gezisinin ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nde başladı.

Macron, burada mevkidaşıyla bir araya gelirken, 19 milyar dolarlık savaş uçağı anlaşması yaptı. Anlaşmaya 80 Rafale savaş uçağı ve 12 askeri helikopterin de dahil olduğu bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından, Macron ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın anlaşmayı imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu sözleşme, her zamankinden daha güçlü ve bölgesel istikrara doğrudan katkıda bulunan stratejik bir ortaklığı pekiştiriyor” ifadelerinde bulundu.

HİSSELER YÜZDE 9’DAN FAZLA YÜKSELDİ

Macron’un ziyareti, Körfez Arap devletlerinin, ABD’nin bölgeye odaklanmasıyla ilgili belirsizliği dile getirdiği bir zamanda gerçekleşti.

Fransız lider, iki ülke arasında akan yatırımlarla ilgili olarak mevkidaşı ile iyi ilişkiler kurduğu da bakanlık açıklamasında yer aldı. Bir Fransız yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, anlaşmanın Fransa’daki 7 bin işi doğrudan destekleyeceğini ve Dassault Aviation uçağın tedarik zincirini 2031’in sonuna kadar garanti edeceğini söyledi.

BAE’nin de yatırımının ardından Rafale savaş uçaklarının üretiminde de artış yaşanması bekleniyor. Ayrıca, haberin açıklanmasının ardından Rafale’nin üreticisi Dassault Aviation SA’nın hisseleri yüzde 9’dan fazla yükseldiği belirtildi.

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