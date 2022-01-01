Birleşik Arap Emirlikleri’nden aşı kararı: Tüm yolcuları etkileyecek

Yazan:
Alaturka Online
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Tüm dünyada corona virüsün Omicron varyantı paniği yaşanırken, Birleşik Arap Emirlikleri, aşısız kişilerin ülkeye seyahatlerini 10 Ocak itibariyle yasakladığını açıkladı.

Yayınlanma: 16:16 – 01 Ocak 2022 Güncellenme:

Birleşik Arap Emirlikleri’nden aşı kararı: Tüm yolcuları etkileyecek

Tüm dünyada corona virüsün Omicron varyantı paniği yaşanırken, ülkeler bir biri ardında önlemlerini sıkılaştırmaya başladı.

Reuters’ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri 10 Ocak’tan itibaren ülkeye girişlerde aşı zorunluluğu getiriyor.

Habere göre, çift aşısı olmayan kişiler, 10 Ocak’tan itibaren Birleşik Arap Emirlikleri’ne seyahat edemeyecek.

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