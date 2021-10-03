Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye açıklaması

Türkiye ile yumuşama sürecine giren Birleşik Arap Emirlikleri’nden üst düzey yetkililer iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nehyan’ın diplomatik danışmanı olarak görev alan ve bir dönem dışişleri bakanı olarak görev alan Enver Gargaş açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkiyi de masaya yatıran Gargaş, iki ülke arasında yeni bir gerilim yaşanmaması için diyalog yoluna başvurulması gerektiğini söyledi. Reuters haber ajansı BAE ile Türkiye arasındaki gerilimin Yemen, Libya ve bölgedeki diğer alanlara da yayıldığını fakat son dönemde bunun azaldığını hatırlattı.

Gargaş, “Türkiye’nin son dönemde Mısır, Müslüman Kardeşler, Suudi Arabistan ve diğerleriyle olan ilişkilerini gözden geçirmesini çok hoş karşıladık. Bizim için de ara yolu bulup, ulaşmamız çok önemli” dedi.

2021’in Şubat ayına kadar dışişleri bakanlığı görevini üstlenen ve sık sık Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Gargaş, “Türkler, onlar hakkında söylediklerimiz konusunda çok pozitifler” ifadesini kullandı.

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