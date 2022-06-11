Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan TÜİK verilerine tepki

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine tepki göstererek, “Doğalgaz son 1 yılda sanayide yüzde 601, konutta yüzde 146 zamlandı. 320 metreküp doğalgaz bulduk müjdesinden sonra doğalgaza 13 kere elektriğe 12 kere zam geldi. Kamu çalışanları ve emeklilere ise enflasyon farkı harici yüzde 7,5 oranında zam yapılması bugün yaşanan enflasyona göre maaşların alım gücü geçen yılın asgari ücretin bile gerisine düşmüştür.” dedi.

İsmail AKIN

TÜİK’in açıkladığı verilerin gerçek dışı olduğunu belirten Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“‘DOĞALGAZ BULDUK’MÜJDESİNDEN SONRA DOĞALGAZA 13 KERE ELEKTRİĞE 12 KERE ZAM GELDİ”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu açıklamasında, yaşanan enflasyonun, TÜİK’in açıkladığından çok daha fazla olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

*Kamu-Ar verilerine göre yıllık bazda sebzede 422,4, meyvede yüzde 243,1, ekmek, pirinç un ürünlerinde 139,4 gibi oranlarda enflasyon yaşanmaktadır.

*Kamu-Ar verilerinin TÜİK’in verilerine kıyasla vurdumduymaz AKP iktidarına inandırıcı gelmese de yurttaşlar çarşı pazarda gerçeği yaşayarak öğrenmektedir.

Doğalgaz son 1 yılda sanayide yüzde 601, konutta yüzde 146 zamlandı. ‘320 metreküp doğalgaz bulduk’ müjdesinden sonra doğalgaza 13 kere elektriğe 12 kere zam geldi. Kamu çalışanları ve emeklilere ise enflasyon farkı harici yüzde 7,5 oranında zam yapılması bugün yaşanan enflasyona göre maaşların alım gücü geçen yılın asgari ücretin bile gerisine düşmüştür.

*Görevleri kamu çalışanları ve emeklilerin haklarını savunmak yerine AKP iktidarının emrine amade bir şekilde imzaladıkları toplu sözleşmeye göre, Temmuz ayında ilk altı aylık enflasyondan verilen yüzde 7,5 oranı düşülerek 7 puan eklenecektir.

*Anlaşılacağı üzere kamu emekçileri ve emeklilere Haziran ayı enflasyonu kalem oyunları ile yüzde 0’a bile düşse ilk beş ay enflasyonu yüzde 35,64 olarak hesaplandığı için maaş zamları 0,5 puan aşağı çekilerek 35,14 olarak yansıtılacaktır.

“AYLIK ZAMLARA BİLE YURTTAŞLARI RAZI ETMEYE ÇALIŞMAKTADIR”

Açıklamanın devamında, “Haziran ayına yine doğalgaza yüzde 30, elektriğe yüzde 15 zamlarla girdik. Geçtiğimiz yıllarda, yılda sadece iki kere gelen zam haberlerinden bile rahatsızlık duymaktaydık. Ancak AKP hükümeti, günlük olarak gelen zam haberlerindense artık aylık zamlara bile yurttaşları razı etmeye çalışmaktadır” denildi.

“AKP İKTİDARININ RAKAMLARLA OYNAMA KABİLİYETİ İŞSİZLİĞİ VE ENFLASYONU GİZLEYEMEYECEKTİR”

“TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını da eleştiren Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, “TÜİK’in Nisan ayı işsizlik rakamlarına göre geçen aya oranla yüzde 0.4 artarak yüzde 11.5 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 22,7 olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Ancak bu rakamların ve hesaplama yönteminin ne kadar gerçeği yansıttığı bir tartışma konusudur. TÜİK’in açıkladığı her istatistik gibi işsizlik rakamları da hayal ürününden başka bir şey değildir. AKP iktidarının rakamlarla oynama kabiliyeti işsizliği ve enflasyonu gizleyemeyecektir. Yurttaşların yaşam deneyimleri TÜİK’in işsizlik ve enflasyonunu rakamlarının tam tersini göstermektedir. AKP iktidarının politikaları, işsizliği hafifletecek sonuçlar yaratması mümkün değildir. AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz büyümeye ve milyonlarca emekçi açlığa ve işsizliğe mahkûm olmaya devam edecektir.” dedi.

“KAMU EMEKÇİLERİ VE EMEKLİLER AKP’YE BUNUN HESABINI SANDIKTA SORACAKTIR”

Açıklamanın son kısmında şu ifadeler kullanıldı:

*AKP iktidarının akla ve bilime uygun bir şekilde üretim, yatırım ve düzgün bir para politikası üretmemesindeki ısrarı son bulmadıkça ekonomik krize hiçbir şekilde çözüm üretemeyecektir.

*AKP İktidarı acilen ciddi ve somut adımlar atmalı ve milyonlarca gencimizin ve yurttaşımızın işsizlik sorununu çözmelidir.

*Yandaşa, partiliye, mülteciye, akrabaya, haksız bir şekilde ulaşabildiği her yerden maaş alan liyakatsizlere tanıdığı ayrıcalıklardan vazgeçip, ülkesi için mücadele veren kamu emekçilerinin ve emeklilerin sorunları ile ilgilenmeye davet ediyoruz.

*Aksi halde, sayıları milyonları aşan kamu emekçileri ve emekliler AKP’ye bunun hesabını sandıkta soracaktır.