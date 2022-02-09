Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog Görüşmeleri Ankara’da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye- Birleşik Krallık Stratejik Diyalog görüşmelerinin ilkinin Ankara’da yapılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog Görüşmeleriyle ilgili yapılan yazılı açıklama yapıldı. Görüşmeyle ilgili tarih verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Türkiye- Birleşik Krallık Stratejik Diyalog görüşmelerinin ilki, Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir Philip Barton başkanlıklarında, 10 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde, Birleşik Krallık ile ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır” (DHA)

İlginizi Çekebilir Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Donbass bölgesine ziyaret