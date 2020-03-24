Birleşmiş Milletler’den çok kritik corona virüsü çağrısı!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, G-20 ülkelerinin liderlerine özel bir mektup göndererek corona virüsü salgınına karşı etkin ve ortak bir mücadele yürütme çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından duyurulan mektuba ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Bu hafta yapılması beklenen G-20 lider grubunun sanal toplantısı öncesinde Genel Sekreter liderlere ‘insan acılarını yayan ve küresel ekonomiyi mevcut küresel sağlık krizi üzerine uyumlu ve kararlı bir eylem’ çağrısında bulunduğu bir mektup yazdı” ifadeleri kullanıldı.

“DOĞRU ADIMLAR ATILMALI”

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Genel Sekreter Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres için, “Savaş zamanı planı çağrısında bulunarak G-20 liderlerini Covid-19’un dünyadaki ve özellikle de en savunmasız insanlar açısından getirdiği çeşitli tehditleri ele almak için güçlü bir müdahale paketi ile ileriye doğru adım atmaya çağırdı” dedi.



Dujarric, şu ifadeleri kullandı:

* Genel Sekreter Guterres G-20’yi üç kritik konuyu ele almaya çağırdı. İlk olarak, virüsü bastırmak için koordinasyon ve iş birliği ihtiyacını vurguladı.

* İkincisi, Covid-19’un sosyal ve ekonomik etkisini en aza indirmemiz ve her yerde daha hızlı bir iyileşmeyi teşvik etmemiz gerektiğini söyledi.

* Son olarak, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma modelleri ile daha hızlı iyileşmek için ortak sorumluluğumuzu tekrar teyit etmemiz gerektiğinin altını çizdi.

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‘YAPTIRIMLARI ASKIYA ALIN’ ÇAĞRISI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı yazılı bir açıklamada, corona virüsü salgınına maruz kalan ve yaptırım altında olan İran, Venezuela ve Küba gibi ülkelerde sağlık sektörü ve insan hakları bakımından olumsuz etkileri nedeniyle yaptırımların hafifletilmesi veya askıya alınması çağrısı yaptı.

Bachelet, “Ölüm, acı ve daha geniş bulaşma üzerindeki patlayıcı etki göz önüne alındığında herhangi bir ülkenin tıbbi sisteminin çöküşünden kaçınmak çok önemlidir. Bu önemli zamanda hem küresel halk sağlığı nedenleriyle hem de bu ülkelerdeki milyonlarca insanın haklarını ve yaşamlarını desteklemek için sektörel yaptırımlar hafifletilmeli veya askıya alınmalıdır. Küresel bir salgın bağlamında, bir ülkede tıbbi çabaları engelleyen yaptırımlar hepimiz için risktir” dedi.

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İRAN, VENEZUELA VE KÜBA’YA DİKKAT ÇEKTİ

Michelle Bachelet, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Örneğin, insan hakları raporları, Covid-19’dan en az bin 800 kişinin öldüğü İran’da sektörel yaptırımların, sağlık çalışanları için solunum cihazları ve koruyucu ekipman dahil olmak üzere temel ilaçlara ve tıbbi ekipmanlara erişim üzerindeki olumsuz etkisini defalarca vurgulamıştır.

* Beş hafta önce corona virüsünün ilk vakalarının tespit edilmesinden bu yana 50’den fazla İranlı sağlık görevlisi öldü. İran’daki salgın, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde sağlık hizmetlerini zorlayacak komşu ülkelere de yayılıyor.

“BU ÜLKELERİN SAĞLIK SİSTEMLERİ ZAYIF”

Bachelet açıklamasında Kore, Venezuela, Zimbabve ve Küba’ya uygulanan yaptırımların da tıbbi çabaları engelleyebileceğini ifade etti.

Bachelet, “Bu ülkelerin çoğunda zayıf sağlık sistemleri var. İnsan haklarının korunmasında ilerleme için bu sistemleri iyileştirmek şarttır. Bu ülkelerdeki nüfus hiçbir şekilde yaptırımlar tarafından hedeflenen politikalardan sorumlu değildir ve değişen derecelerde uzun süredir tehlikeli bir durumda yaşamaktalar” dedi.

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“İLAÇ, EKİPMAN, DEZENFEKTAN VE SABUN EKSİK”

“Venezuela’da bazı hastaneler düzenli olarak su ve elektrik kesintilerine maruz kalıyor ve ilaç, ekipman, dezenfektan ve sabun eksik” diyen Bachelet, “Bu durum sektörel yaptırımların uygulanmasından önceye dayansa bile salgının tedavisi ve önlenmesi için daha fazla kaynak tahsis edilebileceği anlamına gelebilir” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KORUMAK ÖNEMLİ”

Sağlık çalışanlarının durumuna da dikkat çeken Bachelet, “Doktorlar, sağlık görevlileri ve sağlık yapılarında çalışan herkes ön saflarda ve hepimizi koruyorlar. Sağlık çalışanlarının sağlığını korumak özellikle önemlidir ve tıp uzmanları, krize verilen yanıttaki eksiklikleri belirttikleri için yetkililer tarafından asla cezalandırılmamalıdır” dedi.

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“DÜNYA LİDERLERİ BİR ARAYA GELMELİ”

Dünya liderlerine birlik çağrısı yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, “İnsan haklarını geliştirmek için uluslararası iş birliği ve dayanışma her zaman şarttır. Aynı zamanda her ülkenin ulusal çıkarlarını ilerletmek için de hayati öneme sahiptir” dedi.

Bachelet, yaptırım altındaki ülkelerin şeffaf bilgi vermeleri, gerekli insani yardım tekliflerini kabul etmeleri ve savunmasız insanların ihtiyaç ve haklarına öncelik vermeleri gerektiğini de kaydetti. Bachelet ayrıca, ulusal ve uluslararası kuruluşların insani çalışmalarını engelsiz bir şekilde yürütmelerini garanti altına almak için önlemler almalarını da istedi.

Bachelet açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçtiğimiz hafta koordineli, kararlı ve yenilikçi politika eylemi çağrısını yineleyerek, “Hiçbir ülke bu salgınla tek başına etkili bir şekilde mücadele edemez. Dayanışma, iş birliği ve özenle hareket etmemiz gerekiyor. Dayanışma Covid-19’un yayılmasını önler” ifadelerini kullandı. (İHA)

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