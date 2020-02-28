Birleşmiş Milletler’den İdlib çağrısı!

New York’ta gazetecilere açıklamalarda bulunan Guterres, İdlib’deki saldırıya ilişkin “Savaşın en endişe verici anlarından biri” ifadesini kullandı.
İdlib’deki taraflarla iletişim halinde olduğunu belirten Guterres, “Daha fazla gerginlik tırmanmadan geri adım atın” dedi.
İdlib’de rejimin düzenlediği hava saldırısı sonucu 33 asker şehit olmuş, 32 asker ise yaralanmıştı.
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