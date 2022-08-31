Birlikte yaşadığı kadını 51 yerinden bıçakladı

İzmir’de E.D., birlikte yaşadığı Havva Ç.’yi misafirliğe gittikleri evde 51 yerinden bıçakladı. 20 yaşındaki kadın yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. Havva Ç. (20) birlikte yaşadığı E.D. ile misafirliğe gitti. İddiaya göre ikili burada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

REHİN ALDI, DARP ETTİ

Çıkan tartışmanın ardından evden çıkmak isteyen Havva Ç.’yi bıçakla rehin alan E.D., ilk önce darp etti, daha sonra bıçakla saldırarak yaraladı. Çığlık seslerini duyan vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Havva Ç., ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Burada tedavi altına alınan Havva Ç.’nin 51 yerinde bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Önce darp edilen daha sonra da bıçakla yaralanan tahlisiz kadının hastanede yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Olayın ardından suç aleti ile birlikte kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheli E.D.’nin saklandığı adresi tespit etti. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli E.D.’yi yakalamak için harekete geçen ekipler önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli E.D., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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