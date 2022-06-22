Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldürdü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde bir şahıs, birlikte yaşadığı kadını ve 3 yaşındaki çocuğunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra hayatına son verdi.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi’nde iki katlı müstakil evin giriş katında yaşandı. İddialara göre uzaklaştırması bulunan Seyfullah Uslu (41), birlikte yaşadığı Yasemin Öztürk’ün yanına gitti.

Yaşanan tartışma sonrası Seyfullah Uslu, 35 yaşındaki Yasemin’i ve 3 yaşındaki kızları Nazlı’yı av tüfeğiyle vurdu, ardından da yaşamına son verdi.

EVDE İNCELEME YAPILDI

Silah sesleri duyan çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 3 kişinin öldüğü belirtildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme başlattı.

Cenazeler olay yeri inceleme sonrası Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ailelerin kimlik tespitinin yapılmasının ardından cenazelerin otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA

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