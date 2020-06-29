Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) – Kayseri'de birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı bir bağ evinin su kuyusunda yakalandı.

Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Mahallesi'nde bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu A.E'yi döverek öldürdüğü iddia edilen H.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu sırada bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahallede kullanılmayan bir eve, özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Ekipler şüpheli H.S'yi evin bahçesindeki su kuyusunda yakaladı.

İddiaya göre, H.S, Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi'nde bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu A.E'yi döverek öldürmüş, konuyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında E.Ö. tutuklanmıştı.