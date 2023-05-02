Biruni Üniversitesi’nde yüzde 130 zam eylemi

Zeytinburnu’nda kampüsü bulunan Biruni Üniversitesi’nin öğrencileri, eğitim ücretine yüzde 110 ile 130 arasında yapılan zamma tepki gösterdi. Üniversitenin önünde toplanan öğrenciler, zam oranlarını protesto etti. Öğrenciler, zamlı fiyatları ödeyemeyeceklerini belirterek okul yönetimine çağrıda bulundu.

“YÜZDE 110 VE YÜZDE 130 ARASI ZAM YAPTILAR”

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Psikoloji bölümü öğrencisi Berivan Çıngırlar, “Çok yüksek zamlar uygulayarak sözde TEFE-TÜFE oranlarıyla zam yaptıklarını belirtmelerine rağmen bu yıl bizlere yüzde 110 ve yüzde 130 arası zamlar yaptılar. Nisan ayı da baz alınarak açıklanan TEFE-TÜFE oranı yüzde 70.2 iken bizlere yapılan zamlar çok daha üstündedir.

Okulumuzun açıklamasına göre bizlere yapılan zam yüzde 89 şeklinde olduğu. Ancak elimizde ki geçen yılın ve bu yılın belirlenen tutarları göz önünde bulundurulduğunda bu zam oranı belirttiğimiz gibi yüzde 110 ve yüzde 130ları bulmaktadır” dedi.

“APAÇIK EĞİTİM HAKKININ İHLALİ VAR”

Çıngırlar, “Birçok öğrencinin ailesi memur emeklisi, memur ya da asgari ücretle çalışıyor. Hatta birçok öğrenci hem çalışıp hem okuyor, okul ücretlerini kendisi ödüyor. Okul ücretlerine gelen zamlara aynı oranda asgari ücrete zam gelmedi. Bu nedenle, son yılında olsa dahi okulu mecburen bırakacak birçok öğrenci var. Burada apaçık eğitim hakkının ihlali var. Bu haksızlığa bir an önce son verilmeli.

6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilde gerçekleşen ve 10 milyondan fazla insanın etkilendiği, hepimizi yasa boğan depremin etkileri hala bitmiş değil. Birçok depremzede arkadaşımız yapılan zamlardan dolayı eğitim hayatına devam edemeyecek. Bu zamlar yapılırken depremzede arkadaşlarımız neden düşünülmedi? Depremzede arkadaşlarımızın eğitim hayatını kolaylaştırmak varken onları zarara sokan bu karara karşıyız” diye konuştu.

“HER YIL YÜZDE 15 ARTACAKTI NEDEN YÜZDE 110 ZAM ÖDÜYORUM”

Ebelik bölümü 2. Sınıf öğrencisi Berfin Laço ise , “Ebelik bölümü 2. sınıf öğrenciyim. Geçen sene 24 bin lira ödedim bu sene 51 bin liraya yükseldi. Bize, ‘Vakıf üniversitesine geldiğinizi bilerek geldiniz’ diyorlar. Ben araştırarak geldim. Sitede ödeme planı vardı, her yıl yüzde 15 artacak demişlerdi. Ben neden yüzde 110 zam ödüyorum. Benim babam işçi, emekli maaşıyla okul ücretimi ödüyorum.

Emekli maaşı 7 bin 500 lira. Her ay 5 bin lira ödeme yaptığım zaman nasıl geçineceğiz” dedi. Hemşirelik bölümü 1. Sınıf öğrencisi Ferhat Bek ise, “Ben 28 bin lira ile geldim, 55 bin lira istiyorlar. Bir haftadır hakkımızı savunmaya çalışıyoruz. Buraya gelip bir açıklama yapmak bu kadar zor mu?” dedi.

Üniversitenin yetkilisi ise öğrencilerin yanına gelerek ücretlerin adilane şekilde belirlendiği söyledi. (DHA)