Bisiklet hırsızları Kadıköy’ü talan etti!

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yaşayanların başı bisiklet hırsızlarıyla dertte… Site ve apartmanlara dadanan kasketli hırsızlar son bir haftada kameralara gülümseyerek onlarca bisiklet çaldı.

Kadıköy’ün Erenköy, Göztepe, Fenerbahçe, Suadiye, Caddebostan mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, bisiklet hırsızlarından illallah etti.

Yaz başından beri yüzlerce bisiklet ev, apartman ve sitelerden çalındı. Son bir haftada Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne onlarca hırsızlık ihbarı yapıldı ancak ne hırsızlar yakalandı, ne de çalıntı bisikletler bulundu.

Son olay dün gece Erenköy’de Ethem Efendi Caddesi’nde meydana geldi. Kafasına kasket takan kadın hırsız, bir apartmanın bahçesine girip bir bisiklet daha çaldı.

Güvenlik kameralarına takılan hırsızın rahat tavırları dikkat çekerken, mahalle sakinleri artan hırsızlık vakalarına tepkili…

Polis ve bekçi ekiplerinin daha çok sahil bandında devriye attığına ve mahalle aralarında turlamadığını ileri süren Erenköy sakinleri son haftalarda pek çok hırsızlık vakası yaşandığını söyledi.

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