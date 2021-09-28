BIST Genel Müdürü: Bu yıl 38 şirketin halka arzından 16.3 milyar TL kaynak sağlandı

Geçen sene 8 halka arz ile 1.1 milyar TL kaynak sağlandığını belirten Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Korkmaz Ergun, bu yıl ise 38 şirket halka arzından yaklaşık 16.3 milyar TL kaynak sağlandığını aktardı.

Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Finansın Geleceği toplantısında yaptığı konuşmada “Bu yıl, 38 şirket halka arzından yaklaşık 16.3 milyar TL kaynak sağlandı, yıl sonuna kadar bu rakamların daha da yükselmesini bekliyoruz” dedi.

Geçen sene 8 halka arz ile 1.1 milyar TL kaynak sağlandığını aktaran Ergun, “Halka arzlarda, dünya sıralamasındaki yerimiz, ilk altı aylık verilere göre, 31’den 18. sıraya yükseldi. Eylül sonu itibariyle, bu sıralamadaki yerimizin daha da yukarıda gerçekleşeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

‘UZUN VADELİ UCUZ TL BORSADA MEVCUT’

“Amacımız her yıl ülkemizin büyümesine katkı sağlayan, çok sayıda büyük şirketin yatırımlarını halka arzla finanse etmesini sağlamak” diyen Ergun, “Şirketlerin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli ucuz TL sadece sermaye piyasalarında ve borsada mevcut” değerlendirmesini yaptı.

Ergun, şöyle devam etti:

“Borsa olarak, bu sene iş yapma modelimizi değiştirdik. Sadece, başvurudan sonra başvuruyu değerlendiren bir borsa değiliz artık. Başvurudan önce, karar aşamasında ve hazırlık aşamasında, şirketlerimizin ne sıkıntıları varsa çözen ve destek veren bir borsayız.” (REUTERS)