Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin psikolojik eşiği aştı sonra tekrar geriledi

Bitcoin hem yatırımcıları tarafından, hem de art arda gelen hızlı yükseliş ve düşüş haberlerinin ardından tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Avustralyalı iş adamı Craig Wright tarafından yaratılan bitcoin 10 Şubat saat 09.30 itibari ile 9 bin 951 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

BITCOIN NEDİR?

Avustralyalı iş adamı Craig Wright, sanal parayı bulan kişi olduğunu ve uzun süredir Nakamoto lakabını kullandığını duyurdu. Bitcoin’in önde gelen kullanıcıları ve sanal parayı geliştiren yazılımcılar da Craig Wright’ın Bitcoin’i bulan kişi olduğunu teyit ediyor. BBC’nin haberine göre Craig Wright kimliğini açıklarken, Bitcoin’in yaratıcısına ait olduğu bilinen Bitcoinlere dair teknik verileri de paylaştı ve böylece sanal paranın yaratıcısı olduğunu da kanıtlamış oldu. Kimliğini BBC, Economist ve GQ yayın kuruluşlarına eş zamanlı olarak açıklayan Wright, BBC’ye tarihte gerçekleşen ilk Bitcoin para transferine dair dijital belgeleri de gösterdi. Craig Wright, kimliğini açıklayarak Bitcoin’in mucidinin kim olduğu tartışmalarına bir son vermek istediğini ifade etti.

Bitcoin’in yüzü olmak istemediğini ifade eden Craig Wright, “Kimliğimi açıkladım çünkü son zamanlarda üstümde giderek artan bir baskı vardı. Sevdiğim insanların da aslı olmayan dedikodulardan olumsuz etkilenmesini istemedim” diyor. Yetkililer Wright’in kimliğini devam eden bir vergi soruşturması yüzünden açıkladığını belirtti.