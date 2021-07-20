Bitcoin son 1 ayın en düşük seviyesinde

Bitcoin, Çin’den ve çeşitli ülkelerin düzenleyicilerinden gelen darbelerle sarsılırken son bir ayda ilk kez 30 bin doların altına indi.

Dünyanın en büyük dijital parası gün içinde yüzde 4,1 düştü ve Londra’da sabah 7’de yaklaşık 29.700 dolar seviyesini gördü.

TÜM KRİPTOLAR DÜŞTÜ

An itibariyle 29 bin 840 seviyelerinden işlem gören Bitcoin’in düşüşü Ethereum da dahil olmak üzere diğer sanal para birimlerinde de düşüşe sebep oldu.

Bloomberg’in küresel kritpo endeksine göre kripto paralar ortalama yüzde 4 değer kaybetti.

Delta varyantının getirdiği endişeler nedeniyle küresel hisse senedi piyasalarındaki düşüşe kripto paraların da eşlik etmesi pek çok yatırımcıyı endişelendirirken, Bloomberg’e konuşan Singapur’da Luno isimli kripto para borsasının başkanı Vijay Ayyar Bitcoin için “Yılın geri kalanında 20.000 ila 40.000 dolar arasında değişecek” yorumunda bulundu.

REGÜLASYON GİRİŞİMLERİ DÜŞÜŞE ETKİ ETTİ

Bitcoin, Nisan ayının ortalarında yaklaşık 65 bin dolarlık seviyeye ulaşarak tüm zamanların zirvesine çıkmıştı.

Çinli düzenleyicilerin kripto para işlemlerine yönelik getirdiği bazı yasaklamalar ve gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının kendi dijital paralarını çıkartma girişimleri de düşüşe sebep olan etkenlerden.

İlginizi Çekebilir Bank of America, Bitcoin işlemlerine başlıyorİlginizi Çekebilir Twitter CEO’sundan Bitcoin adımıİlginizi Çekebilir ABD Hazine Bakanı Yellen’den ‘sabitkoin’ hamlesiİlginizi Çekebilir Çin’den kripto paralara bir darbe daha