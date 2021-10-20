Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, tarihi rekorunu kırarak 66 bin dolar seviyesinin üzerini gördü.

Sozcu.com.tr

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, tarihi zirvesi olan 64 bin 863 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD’li düzenleyici kuruluş SEC’in Bitcoin yatırım fonunun borsada işlem görmesine izin vermesinin ardından Bitcoin gün içindeki yükselişini sürdürdü.

Son olarak Bitcoin, 66 bin doları da aşarak tarihi bir performansa imza attı. An itibariyle kâr satışlarının da etkisiyle 65 850 dolar seviyelerinde seyreden Bitcoin’deki yükseliş günlük yüzde 5,4 civarında oldu.

Ethereum da Bitcoin’in kripto piyasasında yarattığı olumlu gelişmeye paralel olarak yüzde 5,25 günlük artışla 4 bin doları aştı

NE OLDU?

ABD’de düzenleyici kurum bu hafta başında Bitcoin yatırım fonunun (ETF) Borsa’da halka arzına izin verdi. Bu hamlenin ardından borsada yüksek hacimle işleme başladı. Bu gelişme, geçtiğimiz hafta rekor seviyesine doğru yolculuğunu sürdüren Bitcoin’deki artışı tetikledi.

Bitcoin geçtiğimiz Nisan ayında 64 bin 863 dolar seviyesini görmüş, sonrasında keskin bir düşüşe geçerek 40 bin seviyesine kadar gerilemişti. Yaz ortasından itibaren tekrar dalgalı da olsa yükselme eğilimine geçen Bitcoin, SEC’in izniyle birlikte tarihi seviyesini aşmış oldu.

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