Bitcoin’de borsa dopingi: Tarihi zirvenin hemen altında

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, bir yatırım fonunun borsada işlem görmeye başlamasının ardından iyimser bir hava yakaladı ve tarihi zirvesinin hemen altında değerlendi.

Sozcu.com.tr

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, tarihi zirvesinin hemen altında seyrediyor.

ABD’de düzenleyici kurum bu hafta başında Bitcoin yatırım fonunun (ETF) Borsa’da halka arzına izin verdi. Bu hamlenin ardından borsada yüksek hacimle işleme başladı. Bu gelişme, geçtiğimiz hafta rekor seviyesine doğru yolculuğunu sürdüren Bitcoin’deki olumlu havayı artırdı.

Yatırımcılar bu tür ETF’lerin borsada işlem görmesiyle dijital varlıklara daha fazla yatırım geleceği beklentisine sahip.

ZİRVENİN HEMEN ALTINDA

Bugün 63 bin 750 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin bu yıl 14 Nisan’da ulaştığı tarihi zirvesi 64 bin 895.22 doların hemen altında seyrediyor. Bitcoin, dün gece 64,499 seviyesine kadar yükselmişti.

Dün New York borsasında ilk kez işlem görmeye başlayan ProShares Bitcoin Strategy ETF de günü yüzde 2.59 primle kapattı. Fonun fiyatı, borsa kapanışında 40 dolarlık değerinden yüzde 4,9 artarak 41,94 dolara yükseldi.

İlginizi Çekebilir ABD’den borsa izni geldi, Bitcoin tarihi zirveye yaklaştı İlginizi Çekebilir Çin yasakladı, Bitcoin madenciliği ABD’ye kaydı