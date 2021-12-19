Bitcoin’de son durum: Kripto piyasası 2022’de toparlayabilir mi?

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 2021’de oynak seyrini sürdürdü. Tarihi zirvesinden hayli uzakta olan kripto parada son durumu ve 2022 beklentilerini Sozcu.com.tr derledi…

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Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin bir süredir 50 bin dolar barajının altındaki seyrini sürdürüyor.

Bu yıl 69 bin dolar seviyesini görerek tarihi rekorunu kıran Bitcoin’de düşük seviye trendi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir artış ivmesi yakalayan Bitcoin Çarşamba günü 50 bin dolar seviyesini test etse de başarılı olamadı.

BİTCOİN BU HAFTA NASIL SEYRETTİ?

49 bin 500 dolar seviyesinden yeni bir düşüş başlatan Bitcoin yeniden 46 bin doların altına kadar geriledi. Bitcoin bir süre 46 bin dolar seviyesinde işlem gördükten sonra yeniden yön değiştirdi ve artış başlattı. Kripto para şuanda 47 bin 500 seviyelerinde bulunuyor.

Bitcoin’den sonraki en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise 4 bin dolar seviyesini tekrar kırmayı başaramadı. Ethereum bu seviyenin hemen altında 4 bin 970 dolar civarında seyrediyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma yönündeki sinyalleri piyasada kripto gibi riskli yatırımlara yönelik iştahı azaltırken yıl sonuna doğru gerçekleşen düşük işlem hacmi de kripto piyasasında yükselişin önüne geçiyor.

ABD’Lİ YETKİLİLERDEN HAMLE

Son olarak ABD Hazinesinin finansal gözetimden sorumlu üst düzey yetkilisi, hükümet düzenleyicilerinin yatırımcıları ve finansal sistemi, değeri başka bir itibari para birimine ya da değerli bir varlığa sabitlenmiş kripto para türü olan sabit coinlerin oluşturduğu risklerden korumak için yasa koyuculardan harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Hazine iç finans müsteşarı Nellie Liang Cuma günü Bloomberg News ile yaptığı röportajda, “Kongre yasa çıkarmazsa, düzenleyiciler sahip oldukları yetkiyi kullanmaya çalışacaklar, ancak yeterli gözetim yetkilerinden yoksun kalacaklar” dedi.

2022’DE NE OLACAK?

Kripto borsası Kraken’in CEO’su Jesse Powell bir röportajda, “Yıl sonunda şimdiye kadar daha yüksek olacağımızı bekliyordum” dedi. Ancak Powell, kripto paralara ilişkin ana akım farkındalığın oluşması ve düzenleyicilerin harekete geçme sinyalleri vermesi nedeniyle 2022’nin Bitcoin için daha iyi bir yıl olabileceği görüşünde.

Powell, “Sadece 10 yıllık grafiğe baktığınızda bu size bilmeniz gereken her şeyi söylüyor. Dünyadaki diğer tüm varlıklardan daha iyi performans gösterdi” diyor.

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