Bitcoin’de varyant etkisiyle çok sert düşüş

Güney Afrika’da tespit edilen yeni corona virüsü varyantı piyasaları sallarken, kripto para birimlerinde çok sert kayıplar görülüyor. Bitcoin, bugün yüzde 8 düşüşle 53 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Litecoin’de günlük düşüş yüzde 30’u aştı.

Sozcu.com.tr

Güney Afrika’da görülen yeni corona virüsü varyantına dair endişeler küresel piyasaları sallarken, kripto para birimlerinde de sert değer kayıpları görülüyor.

Kripto para dünyasının en büyük oyuncusu Bitcoin bugün 59 bin dolardan 53 bin 675 dolara kadar geriledi. Bitcoin’de günlük düşüş yüzde 8’e yaklaştı.

Böylece Bitcoin, kasım ayında gördüğü 68 bin 991 dolarlık zirveden yüzde 22 oranında geriledi.

Diğer büyük kripto para birimlerinden Ethereum da gün içerisinde yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 3 bin 950 doları gördü.

Litecoin’de ise günlük düşüş oranı yüzde 30’u geçti. Bir ara 413 doları göre Litecoin bugün 191 dolara kadar geriledi.

Ripple da yüzde 10’dan fazla düşüşle 0,9357 dolar seviyesine geriledi.

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