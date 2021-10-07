Bitcoin’deki artış sürüyor

Kripto para piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Bitcoin, son bir haftadır yakaladığı ralliyle Mayıs ayından bu yana yaşadığı kaybı silerken son yükselişte ünlü spekülatör George Soros’un bir şirketinin Bitcoin bulundurduğu yönündeki haberler etkili oldu.

Sozcu.com.tr

Dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı, milyarder George Soros tarafından kurulan yatırım firmasının Bitcoin sahibi olduğu haberlerinin ardından dün akşam saatlerinde yaklaşık yüzde 10 artışla 55 bin 500 dolar civarına yükseldi.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE

Bitcoin’in yanında genel kripto piyasasındaki bekleyiş de sürüyor. Bitcoin’e paralel olarak Ethereum da son 24 saatte yüzde 1,5 değer kazandı. Ether, an itibariyle 3 bin 500 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Bitcoin önceki gün son bir aydır ilk kez 50 bin doların üzerini görmüştü. Mevcut seviye ise Mayıs ayından bu yana ilk kez yakalanıyor. Bitcoin’in tarihi rekor seviyesi olan 58 binlere ulaşıp ulaşamayacağı ise yakından izleniyor.

SOROS KABUL ETTİ

Soros Fon Yönetimi CEO’su ve baş yatırım sorumlusu Dawn Fitzpatrick, Bloomberg’e verdiği röportajında Soros Fon Yönetimi’nin çok fazla olmasa da bir miktar coine sahip olduğunu söyledi.

Bitcoin bu fiyatla geçtiğimiz ayki kaybını tamamen silmiş oldu. Geçtiğimiz ay, El Salvador’un kripto paraları yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin etkisiyle önce bir miktar yükselmiş ardından hem ülkedeki bazı teknik aksaklıklar hem de Çin’in kripto piyasasına yönelik sert tedbirleri nedeniyle 40 bin seviyelerine inmişti.

FACEBOOK’U YAKALADI

Bu değerle Bitcoin’in piyasa değeri yeniden 1 trilyon doları, tüm kripto varlıkların değeri de 2,3 trilyon doları geçmiş oldu.

Şuanda piyasadaki Bitcoin varlıklarının toplam değeri Facebook’a, kripto varlıkların toplam değeri ise Apple’a eşit.

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