Bitişe metreler kala ortada yoktu, yarışı kazandı! Yılbaşı ikramiyesi: Buster Edwards

Yazan:
Alaturka Online
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Bryn Gates Conditional Jockeys’ Handicap Hurdle yarışı akıl almaz bir olaya tanıklık etti. Yarışa başladığında 7-2 favori olan Buster Edwards, yarışın son 50 metresinde kadrajda olmamasına karşın geriden gelip yarışı kazanmayı başardı.

Kadrajda olmadığı sırada bir canlı bahis şirketinin 999-1 verdiği bahis Buster Edwards’ın yarışı kazanmasıyla tuttu ve şanslı bir kişi 289 sterlinden yaklaşık 290 bin sterlin ikramiyenin sahibi oldu.

İşin komik tarafı Buster Edwards ismi, İngilizler için bir hayli tanıdık. 1963’te yaşanan ünlü tren soygununu gerçekleştiren Edwards, 2,6 milyon sterlini soymuş ve ardından Meksika’ya kaçmıştı. Seneler sonra ülkesine döndüğünde yakalan soyguncu, 15 sene hapis yatmıştı.

“Yarışın sonunu tren gibi getirdi” denilen Edwards aldığı zaferle 2019 senesinde yalnızca 9 kez gerçekleşmiş 999-1 bahisinin bir kez daha gerçekleşmesine sebep oldu.

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