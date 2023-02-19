Bitlis Adilcevaz Öğretmenevi restoran ve kafesi kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Müdürlüğümüzün Restoran ve Kafe İşletmesi 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle ile ihale edilecektir.

İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

Çayır Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No.1 Adilcevaz /BİTLİS bulunan Adilcevaz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü; 38 m² Mutfak ,126 m² Restaurant, 91m² Kafe ünitelerinin Üç (3) yıl süreyle Kiralanması işi.

Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği yer: Adilcevaz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

Müdürlüğü Çayır Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No.1 Adilcevaz /BİTLİS