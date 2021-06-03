Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi

BİTLİS (AA) – Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride arananlar listesinde olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırı sonrası kaçan teröristleri tespit etmek, yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Jandarma Teğmen Baki KOÇAK 2021/1" operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyon sonucunda, Kuşluca, Karaçalı ve Çavuşlar köyleri kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiş, hedef ateş altına alınmıştır. Temas sonucunda biri gri kategoride arananlar listesinde olan 3 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş, iki jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralı 2 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."

Operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve plastik patlayıcı bulunduğu kaydedilen açıklamada, ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"Operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, Glock marka tabanca, roketatar mühimmatı, 4 el bombası, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 120 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 158 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 26 adet 9 mm tabanca fişeği, 400 gr C-4 plastik patlayıcı, 5 fünye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Valilik açıklamasında, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.