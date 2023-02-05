Bitlis’te kar tatili: 302 köy yolu kapandı

Bitlis’te 27 Ocak’ta başlayıp, aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 302 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, kar kalınlığı 107 santimetreyi geçti; tek katlı evler ile araçlar kara gömüldü. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarında karla mücadelenin aralıksız sürdürdüğünü, ancak gece boyunca devam eden yağış nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediğini belirterek, “10 ayrı şantiyede bulunan 80 personel ve 60 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önem sırasına göre, köy yollarımızı açıyoruz. Sadece köy yollarını açmakla kalmıyor, acil hastaların olduğu köylere öncelikli veriyoruz” dedi.

Meteoroloji yetkililerinin özellikle pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğini bildirmesinin ardından Bitlis Valiliği, merkez ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Kar yağışı ile birlikte Bitlis Belediyesi de mahalle yollarında açma ve genişletme çalışması başlattı. 55 araç ve 80 personelle karla mücadeleyi sürdüren ekipler, mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (DHA)