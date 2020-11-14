Bitmeyen otogarın maliyeti iki katına çıktı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içindeki trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla Altınordu ilçesinde, çevre yolunun kenarında dönemin AKP’li Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından 2017 yılında 25 milyon liraya mal olacak Şehirlerarası Otobüs Terminalinin temeli atıldı.

22 bin metrekare alana sahip ve tavanına yerleştirilen standardı yüksek güneş panelleri ile saatlik 340 KWp elektrik üreterek kendi kendine yeten bir bina özelliğini taşıyacağı açıklanan terminal, parası ödenmesine rağmen Yılmaz görevden alınınca durdu. 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı olan AKP’li Hilmi Güler yarım kalan inşaatı devam ettirme kararı aldı.

3. KEZ BORÇ ALMAK İÇİN YETKİ İSTEDİLER

Zamanında bitirilemeyen ve yarım kalan terminali bitirmek için Başkan Güler, Belediye Meclisinden 2 kez borçlanma yetkisi aldı. Ama terminal bitirilemeyince 3. kez borç almak için yetki istedi.

Ancak CHP’li meclis üyeleri bu talebe karşı çıktı. CHP’li Meclis Üyesi Sami Torun, mecliste sürekli bu konunun gündeme geldiğini belirterek “Belediye, 2017 yılında yeni terminal inşaatı için işlemlere başlıyor. Başlangıç ve bitiş tarihleri, ihale edilen tutar belli. Bu para ödeniyor. Belediyede yönetim değiştikten sonra Haziran 2019′ da 10.000.000 TL, Nisan 2020’de 6.195.436,76 TL ve Kasım meclisinde 1.255.332,68 TL yani toplamda 17.450.769,44 TL daha otogar yapımı için borçlanıyor. Sonuç olarak 25 milyona bitmesi planlanan otogar 43.104.374,69 TL ye bitirilecek eğer önümüzdeki günlerde tekrar para istemezseniz” diye konuştu.

Öte yandan Kasım ayı son toplantısında 3. kez borç alınması için oylama yapılacağı belirtildi.