Biyokütle Enerji Santraline isyan: Yudum yudum zehirliyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2011 Haziran ayında faaliyete geçen Biyokütle Enerji Santrali’nin 50 metre yakınında olan mahalle sakinleri isyan etti. Mahalle sakinlerinden Tevhide Karakuzu, kokudan ve gürültüden duramadıklarını belirterek, “Bizi ve çocuklarımızı yudum yudum zehirliyorlar” diye konuştu.

İlker KILIÇASLAN

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde doğalgaz ile enerji üretimi yapan enerji santrali 11 Ekim 2018 tarihinde alınan karar ile Biyokütle Enerji Santrali’ne çevrildi. 21 Haziran 2021 yılında faaliyete geçen 2021 Ekim ayında tam randımanlı olarak çalışmaya başlayan Biyokütle Enerji Santrali’ne 50 metre yakın olan Aşağı Kayapınar Mahallesi sakinleri tepki gösterdi.

Biyokütle Enerji Santrali’nden yayılan pis kokular ve çıkan gürültüden rahatsız olduğunu ifade eden mahalle sakinlerini yaşadıkları sıkıntılarını kendilerini ziyaret eten CHP Manisa İl Başkanı Semih Balalan ve CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak’a anlattı.

“BİZİ YUDUM YUDUM ZEHİRLİYORLAR”

Enerji santralinin doğalgazdan biyokütleye çevrilmesini ardından büyük sıkıntılar yaşamaya başladıklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Tevhide Karakuzu, pis koku ve sesten hem evlerinde hem de dışarıda duramadıklarını ifade etti. Mahalle sakini Karakuzu, yaşadığını sıkıntıyı şöyle dile getirdi:

“Sesten gürültüden 24 saat uyuyamıyoruz. Çünkü çok gürültü ve pis kokular var. Çocuklarımız sesten korkarak uyanıyor. Sanki tren geçiyor dibimizden. Biz çocuklarımızla birlikte yudum yudum zehirleniyoruz. Bu durumdan çok şikayetçiyiz. Yetkililer bizim sesimizi duysun. Her gün zehir solumaktan bıktık. Ömrümüz kısalıyor.”

Kendisinde astım ve bronşit rahatsızlığı olduğunu ifade eden mahalle sakini Raziye Karoğlan ise şöyle konuştu:

“Dışarı çıkamıyoruz. Adeta kül yağıyor. Sesten gürültü ve kokudan duramıyoruz. Nereye başvuracağız bilmiyoruz. Sıcakta dayanamadığımız için pencereleri açıyoruz. Ama evden kokudan duramıyoruz. Bende astım bronşit var. Biraz yürüdüğüm zaman koku sebebiyle tıkanıp kalıyorum. Evimiz toz içerisinde. Yetkililer artık sesimizi duysun.”

“MAHALLEDE ÜST SOLUNUM RAHATSIZLIKLARI ARTMAYA BAŞLADI”

Aşağı Kayapınar Mahallesi’nin eski muhtarı Ferdi Eren ise, Biyokütle Enerji Santrali’nin faaliyete geçmesinin ardından mahallede üst solunum rahatsızlıkları artmaya başladığını dile getirerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sıkıntıları gereken resmi yerlere bildirdik. Bildirdiğimiz zamanlarda ‘tamam yapacağız. Yapıyoruz’ diyerek geçiştiriyorlar. Denetime nedense kokunun ve gürültünün olmadığı zamanlarda geliyorlar. Burada bir sıkıntı yok diyorlar. Mahallemizin çoğunda üst solumun rahatsızlıkları artmaya başladı. Bir çok vatandaş astım bronşit. Oy zamanı geldiğinde oy istemeye geliyorlar. Ama mağduriyetimiz olduğu zaman kimse sesimizi duymuyor. Bizim mahallemizi yok sayıyorlar. Biz yok sayılmak istenmiyoruz. Yaşadığımız bu mağduriyetten dolayı sesimizi duymalarını istiyoruz.”

“YAŞAM HAKKIMIZI GASP EDİYORLAR”

Mahallede esnaflık yaptığını dile getiren Ümmühan Yıldız ise yaşadığı sıkıntıyı şu ifadelerle dile getirdi:

“Santral biyokütleye çevrilmeden önce bize güvence verdiler. Koku ses gürültü olmayacak dediler. Bizde buna istinaden şikayetçi olmadık. Ancak santral tam randımanlı çalışmaya başladığı zaman işler tamamen değişti. Ne sesten, ne pis kokudan durabiliyoruz. Evlerimiz kül içinde. Bizi insan yerine koymuyorlar. İnsanın iki önemli büyük hakkı vardır. Bir yaşama hakkı iki barınma hakkıdır. Şimdi bizim bu iki hakkımıza da gasp ediyorlar. Ne evimizde durabiliyoruz, ne insanca yaşayabiliyoruz.”

“BURADA BİR ÇEVRE FELEKATE YAŞANIYOR”

Mahalle sakinlerini sıkıntılarını dinleyen CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Yalçın Arcak, mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan santrale Manisa Valiliği tarafından 2019 yılı Eylül ayında ‘ÇED Gerekli Değildir’ raporunu nasıl verildiğine anlam veremediklerini ifade etti.

CHP’li Arcak yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“6 Ağustos 2019 tarihinde yönetim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na santrali konusunda ‘ÇED Raporu’ için bir başvuruda bulunuyor. 6 Eylül 2019’da ise Manisa Valiliği bu santral için ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı veriliyor.

Manisa valiliğinin abeste iştigal kararlarından biri. Türkiye’nin her yerinde bu tür santraller için ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı veriliyor. Neymiş çevre dostuymuş, halka zararı yokmuş. Ancak bunu yaşayan halk böyle değil. Bu santralde şimdi ne yakıldığı bile belirsiz. Biz sanayicimize köstek olmaya çalışmıyoruz. Biz her kesimin yanındayız. Ancak burada bir çevre felaketi yaşanıyor. Hem gürültüden hem de en önemlisi pis kokudan kaynaklı büyük sorun var.

Bölge artık yaşanabilir olmaktan çıkmış durumda. Bu santral çevresindeki evlere yaklaşık 50 metre mesafede. Bu santralde hem ÇED hem de Sağlık Etki Değerlendirme(SED) raporları olmadığı için ne yakıldığı belli değil. Biz yakılmasına karşı değiliz. Ama bu tesisi evlerden uzak bir yerde kurmak ve ÇED veya SED raporu almak çok mu zordu? Manisa artık çevre felaketlerinden bıkmış durumda. OSB yönetimi bu soruna bir an önce çözüm bulması, yaşanan bu çevre felaketinden dolayı Manisa Valiliği’nin bir an önce gerekli çalışmayı yapmasını talep ediyoruz.”

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise yaşanan sorunla ilgili olarak, “Sorunun ortak bir akıl ve uzlaşmayla çözülmesi yanındayız. Sanayiye veya sanayileşmeye karşı değiliz. Enerji üretilmesi karşı değiliz. Enerji üretilirken halkın sağlığına ve sesine kulak verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Manisa OSB yönetimin halkın sesine kulak vereceğine düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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