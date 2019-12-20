“Biz de bu ülkede adalet bekliyoruz” – 18 Dakika (20 Aralık 2019)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, AKP tarafından hayatın her alanına yayılan “şeriat” etkinliklerini ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün tarikat liderinin elini öptüğü görüntüleri değerlendirdi. 18 DAKİKA’DA, İnanç istismarı olarak görülen İslami referans yönetmeliği neden eleştiriliyor? "Şeriat" etkinliklerinin her alanda hayata geçirilmesi nasıl bir tehdidin mesajını veriyor? Bilim ile fıkıh yan yana gelebilir mi? Meslek sahipleri, ahlak erozyonuna nasıl direniyor? Haznevi Tarikatı liderinin elini öptüğü görüntüleri basına sızan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, neden istifa etmelidir? 50 bin Suriyeli mültecinin daha Türkiye'ye gelmesi, ne anlama geliyor? Türkiye-Libya anlaşması, bölgedeki dengeleri nasıl etkiler? sorularının yanıtı arandı. Tele1'e destek olmak için:

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