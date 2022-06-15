‘Biz yaptık’ dediler ama onlar yapmadı

AKP daha önceki iktidarların yaptıklarına sahip çıkmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Van’a üniversiteyi biz getirdik” dese de Van 100. Yıl Üniversitesi 40 yıl önce kuruldu. İşte iktidarın aslında el sürmediği icraatları…

Veli TOPRAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün gittiği Van’da “Van’a üniversiteyi biz getirdik” dedi. Ancak Van 100. Yıl Üniversitesi 20 Temmuz 1982 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname ile Kenan Evren’in imzası ile kurulmuştu… Başakşehir Spor Kulübü’nü de kendisinin kurduğunu belirten Erdoğan’a, İBB eski Başkanı Nurettin Sözen, “Kulübü 1990’de ben kurdum” demişti. İşte iktidarın ‘yapmadıkları için yaptık’ dedikleri hizmetler, icraatlar, yatırımlar…

1987’DE AÇILDI: Erdoğan, 28 Nisan 2018’de İzmir mitinginde, “Bundan 15 sene önce koskoca İzmir’in doğru dürüst havalimanı var mıydı, biz geldik, Adnan Menderes Havalimanı’nı yaptık” dedi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı 1987 yılında Turgut Özal tarafından açıldı.

24 YIL ÖNCE: 1 Haziran 2018’de Adıyaman’da miting düzenleyen Erdoğan, “Adıyaman’da havalimanı var mıydı, biz yaptık biz” ifadesini kullandı. Ancak Adıyaman Havalimanı, AKP kurulmadan 3 yıl önce yani 1998’de hizmete girdi.

67 YILLIK ESENBOĞA: 2 Aralık 2016’da Ankara’da otomotiv ticaret merkezi Otonomi’nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, “Ankara’da 14 sene önce havalimanı var mıydı” dedi. Erdoğan, 2002 yılına işaret etti. Ancak Başkentteki Esenboğa Havalimanı 1955 yılında yapıldı.

DEMİREL ÜNİVERSİTESİ: Isparta’da partisinin düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, “Üniversiteyi Isparta’ya kim yaptı, üniversiteyi Isparta’ya kim getirdi, biz getirdik biz” dedi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nin kuruluş tarihi 1992.

MALATYA VE ZONGULDAK: Malatya mitinginde “Üniversiteyi biz yaptık mı, yaptık” dedi. Malatya İnönü Üniversitesi’nin kuruluş tarihi 1975. Zonguldak mitinginde ise “Zonguldak’ta üniversite var mıydı, üniversiteyi 2007’de biz kurduk ” dedi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1992’de açıldı.

MUŞ’A HAVAALANI: Muş’taki mitingde “15 yıl önce Muş’ta havaalanı yapılacak deseler kim inanırdı? Biz yaptık” dedi. Muş Havalimanı 1992 yılında sivil kullanıma açıldı, 2000 yılında terminal binası yapıldı, bu binanın açılışını da dönemin Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli yaptı.

Vatandaş buzdolabı ve ambulansla tanışmış

Erdoğan 17 Mart 2022’de partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısındaki konuşmasında “Milletimiz hem elindekilerin kıymetini biliyor, hem oynanan oyunu görüyor. Biz iktidara geldiğimiz zaman paletli ambulansı bırakın, normal ambulans yoktu” dedi. Erdoğan bazı konuşmalarında da AKP iktidarından önce MR cihazı, buzdolabı ve fırın da olmadığını savunup şunları söylemişti: “Biz gelmeden önce MR mı vardı, biz gelmeden önce tomografi mi vardı. Ambulansları köpekler çekiyordu, 15 sene önce evlerde fırın mı vardı? Biz gelmeden önce, Türkiye’de 15 sene önce, acaba evlerde buzdolabı mı bulunuyordu, bizden önce cenaze yıkayacak imam yoktu, apartmanların bodrum katlarında namaz kılıyorduk, cami yoktu.”

Erdoğan, Kararını böyle açıkladı: Turkish Airlines değil Türkiye Hava Yolları yazacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni’nde konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası arenada resmi adını Turkey’den Türkiye’ye çevirmesine değindi. Türk Hava Yolları’nın (THY) adının değişeceğini şu sözlerle açıkladı: “Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız.” Erdoğan şu mesajları verdi:

– Birilerinin aklınca dalga geçtiği 3-A aradan geçen 14 yıla rağmen hizmet ediyor. Türksat 4-A ve Türksat 5-B de uzaydaki yerini aldı. Geçen sene de Türksat 5-A ve 5’B’yi uzaya yolladık.

KÖTÜ BİR HABERİMİZ VAR

– Uzay denince aklına gençliklerinde izlediği uzay filmleri gelenlere bir kötü haberimiz var, yerli haberleşme aracımız İMECE’yi 2023’te fırlatıyoruz. Türksat 6A’yı da 2023 ortasında fırlatacağız. Böylece uzaydaki aracımız 10’a yükselecek.

– Ülkemizi hak ettiği yere getirecek adımları atıyoruz. Fiber internet konusunda yavaş gittiğimizin farkındayız. Bu alanda çalışan firmaları da teşvik ederek altyapıyı geliştireceğiz.

İKTİDARIN SÖZ VERİP HAVADA KALAN VAATLERİ DE AZ SAYIDA DEĞİL

‘YAPACAGIZ’ DEDİKLERİ HER ŞEY HAYALDE KALDI

AKP, 11 yıl önce Türkiye’nin 2023’te uçacağını söyledi. Ekonomik siyasi ve altyapı hedeflerini madde madde açıkladılar. Yıl 2022 ve hedeflerinin çok uzağındayız…

AKP iktidarının söz verdiği halde yapamadıkları da önemli bir yer tutuyor. AKP, 2011 yılı Haziran ayında Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 için ekonomik, siyasi ve altyapı hedeflerinin olduğu çok sayıda madde açıkladı. Bunu bizzat o dönem Başbakan olan Erdoğan duyurdu. Ancak bu vaatlerin birçoğu gerçekleşmedi. Adım atılan alanlarda ise hedeflenen rakam ve büyüklüklere ulaşılamadı. Tutmayan ve kağıt üzerinde kalan hedefler şöyle olmuştu:

1- Enflasyon tek haneye düşecek. Aksine enflasyon azdı.

2- İhracatta ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 20’ye çıkacak. Gerçekleşme yüzde 3 oldu.

3- İnşaat malzemeleri ihracatında 100 milyar dolarla dünyada ilk üç arasına girilecek. Hedefin üçte biri ancak gerçekleşti.

4- Turizm gelirleri 46 milyon turist ile 50 milyar dolar olacak. Gelir 24 milyar dolarda turist sayısı 24.7 milyonda kaldı.

5- İşsizlik oranı yüzde 5’lere indirilecek. 2021 yılı itibariyle TÜİK’in açıkladığı rakam yüzde 11.2 oldu.

6- Kayıtdışı istihdam engellenecek, ilk etapta yüzde 15’e indirilecek. 2021’de bu oran yüzde 27.8 oldu.

7- Otomotiv sektöründe 5 milyon araç üretilecek ve 125 milyar dolarlık ihracat yapılacak. İhracat rakamı 29.3 milyar dolar oldu.

8- Hazır giyim sektöründe 60 milyar dolarlık ihracat yapılacak. 20 milyar dolarda kaldı.

9- Parti kapatmaya son verilecek. Bazı partilerin mutlaka kapatılması gerektiği noktasına gelindi.

10- Seçim barajı sıfırlanacak. Baraj yüzde 10’dan yüzde 7’ye indi.

11- Hafif suçlarda tutuklama istisna olacak. Sosyal medyadan paylaşım yapan ve iktidarı eleştirenler hemen tutuklandı.

12- AB hedefinden şaşılmayacak. Bu vaad de rafa kalktı.

13- Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet son bulacak. Kadın cinayetleri sürüyor. Sağlık çalışanları da saldırıya uğruyor.

14- İlk yerli savaş uçağı ve ilk yerli otomobil hayata geçirilecek. TOGG aracın 2023’te kullanılması hedefleniyor.

15- Atık dönüşümü yapılacak. Çöp ithalatı ile birçok şehirde çöplükler oluştu, geri dönüşüm lafta kaldı.

16- Yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2 trilyon dolara çıkacak ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girilecek, tutmadı.

17- Sosyal Güvenlik açığı GSYİH’nin yüzde 1’ine düşürülecek, olmadı.

18- Yoksulluk sınırı altındaki nüfus azaltılacak, azalmadı.

19- Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 38’e çıkarılacak. Yüzde 26.3’de kaldı.

20- Yeni bir Anayasa ülkeye kazandırılacak. Yapılamadı.

21- Yeni bir kamu personel sistemi oluşturulacak, yapılamadı.

22- Kentlere özgü otopark yönetim sistemi kurulacak, kurulmadı.